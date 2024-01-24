Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, что цены на авиаперевозки растут в пределах инфляции и из-за влияния других сторонних факторов. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на пресс-релиз РСТ.

Горин сообщил, что также цены на билеты повышаются из-за стоимости топлива и затрат перевозчиков на обслуживание самолетов, в том числе и на внутренних рейсах. Билеты дорожают «автоматически» на 7-8% из-за инфляции, дополнительно влияет динамическое ценообразование, которое затрагивает перелеты по России. Для того, чтобы не брать последние места на рейсах, вице-президент РСТ советует бронировать билеты заранее. Дешевле всего это выйдет при сроке старта продаж за 11 месяцев до дня вылета.

Соотношение внутренних и зарубежных авиарейсов у перевозчиков из России сейчас составляет 80% к 20 в пользу перелетов внутри страны. В 2019 году по международным направлениям осуществлялись 40% рейсов, отметил эксперт.

Объемы перевозки на зарубежных перелетах в РСТ называют «достаточными» на фоне умеренного, но стабильного спроса. Из-за сложности прогнозирования курса рубля во втором квартале 2024 года Горин советует зафиксировать цену, приняв участие в акциях раннего бронирования на выездных направлениях зарубежных туров.