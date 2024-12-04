Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал образ певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов). Свое мнение по поводу артиста он высказал в интервью программе «Легенда» на RTVI.

По мнению Соседова, псевдоним и внешний облик артиста не соответствуют ни музыкальному жанру, ни содержанию его репертуара.

«Конечно, самый большой провал в плане образа и пиара — это сам сценический псевдоним. Если ты русский, то почему SHAMAN — латиницей? Да даже и без латиницы: какой ты шаман? Шаман — это Боб Марли, понимаете?» — заявил музыкальный критик.

Соседов также высказался по поводу внешнего вида Ярослава Дронова.

«Мне не нравится его имидж, какие-то дреды — какой ты русский с дредами? Это не тот облик. Это регги, это вообще другая музыка, это бубны шамана. Причем здесь репертуар Ярослава Дронова и его сценический псевдоним SHAMAN? Я не вижу здесь корреляции. Весь его репертуар — «Я русский» — и его псевдоним «Шаман» никак не соприкасаются», — считает критик.

По мнению Соседова, образ певца был создан «непрофессионально».

«Человек, который поет о России, о стране, патриотический репертуар — не может называться SHAMAN, и тем более латинскими буквами. Это, к сожалению, безграмотно и бездарно. А почему это сделано, мне непонятно», — отметил собеседник RTVI.

Кроме того, Соседов обратил внимание на проблему сценических псевдонимов на российской эстраде в целом.

«Я бы не хотел, чтобы этот вопрос оставался в стороне. Но ответа на этот вопрос пока никто не дал. Со сценическими именами у нас беда, к сожалению. Это мы ведь глубоко не погружаемся в творчество, мы только на поверхности находимся и уже мы видим колоссальный непрофессионализм на стадии выборов сценического псевдонима. А это азбука, это первый класс», — заключил он.

Среди прочего, Соседов выразил мнение, что у Дронова «крикливая» манера исполнения песен. «Он кричит. Крикливость есть какая-то, какая-то вздорность», — заявил критик.