Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) — это проект, в который были вложены колоссальные средства, однако у него «случайный» репертуар. Такое мнение музыкальный критик Сергей Соседов высказал в интервью программе «Легенда» на RTVI.

«Шаман — это проект, понимаете? Да, это талантливый человек, но ему нужен репертуар. Пока я вижу у него случайный репертуар, в общем. «Я русский» — да, это хорошо. Но «я русский — и что?» — мне хочется спросить. Я тоже русский, и что дальше?» — сказал критик.

По мнению Соседова, в Шамана были вложены «колоссальные средства». «Мы с вами понимаем, что просто так человек не может прийти — и сразу его берут все каналы, и он везде поет. Мы прекрасно понимаем, что это всё не просто так», — отметил Соседов.

Критик признался, что ему не слишком нравится тембр голоса Дронова. «Он крикливо поет, он кричит. Крикливость есть какая-то, какая-то вздорность», — считает Соседов.

«Он не держит музыкальную фразу до конца, он бросает эти фразы. Почему-то у него такая манера. Мне это не нравится. Хотя у него есть школа, безусловно, он хорошо подготовлен, что говорить. Но я бы поработал с ним в несколько ином направлении», — заключил критик.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил RTVI, что Дронова начали «ровнять с землей». «У нас от любви до ненависти один шаг, и наоборот. Появился SHAMAN — стали его боготворить. Сейчас уже его начинают с землей ровнять. Понимаете? Так существует у нас общество, и с этим ничего не поделаешь. Успешных людей не любят», — сказал он.