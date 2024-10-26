Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандалы вокруг певца SHAMAN (Ярослава Дронова). Свое мнение муж певицы Валерии высказал в программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

«Вы знаете, у нас от любви до ненависти один шаг, и наоборот. Появился SHAMAN — стали его боготворить. Сейчас уже его начинают с землей ровнять. Понимаете? Так существует у нас общество, и с этим ничего не поделаешь. Успешных людей не любят», — сказал Пригожин.

Продюсер отметил, что есть общественники, которые «за счет громких имен делают себе пиар», а на судьбу человека им наплевать.

«Был период «шаманизации», когда Шаман, Шаман, Шаман, Шаман… Все, перекормили. Сейчас уже стали его осуждать. Вот он там торговую марку решил сделать…» — продолжил Пригожин.

Он раскритиковал идею SHAMAN зарегистрировать бренд «Я русский». По его словам, певец мог бы в качестве бренда зарегистрировать свое имя.

«У него красивая фамилия — Ярослав Дронов. Это даже громче и лучше, чем «шаман». Понимаете, «шаман» — это как-то все-таки не наше какое-то такое. И вот он, как Ярослав Дронов, он бы мог сделать себе бренд, и это было бы намного эффектнее», — сказал Пригожин.

По мнению Пригожина, SHAMAN должен в первую очередь заниматься творчеством, «а потом думать уже о каких-то брендах или еще что-то».

«Он стал некой символикой периода СВО и стал звездой благодаря вот этим событиям <…> Вопрос времени, останется ли он после того, когда закончится СВО, а оно же когда-нибудь закончится», — добавил продюсер.

Он также прокомментировал развод SHAMAN с Еленой Мартыновой. «Сейчас у него нет продюсера рядом — Лены Мартыновой, замечательной, фантастической девчонки. Я ее очень уважаю. Я прям расстроился, когда я узнал, что брак распался», — посетовал Пригожин.

Скандал с брендом

12 октября SHAMAN подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака «Я русский» (так называется самая известная песня исполнителя). Одна из заявок касается крепкого алкоголя.

На певца обрушилась критика. Депутат Госдумы Виталий Милонов, в частности, заявил, что «петь «Я русский» в облегающих лосинах — это не значит быть патриотом».

«Особенно когда он еще пытается сделать водку, антирусский напиток. То есть он пытается спаивать население, используя какие-то национальные слова», — отметил парламентарий.

Сам певец объяснил, что подал документы на регистрацию бренда «Я русский» «по некоторым категориям товаров» для защиты своей репутации.

Ранее RTVI выяснил, что SHAMAN возглавляет рейтинг самых дорогих для бюджета артистов.