В Нижнем Тагиле и Магнитогорске «по техническим причинам» отменили концерты SHAMAN (Ярослава Дронова), которые планировались на 24 сентября и 3 октября соответственно. Директор певца объяснил отмену тагильского концерта «проблемами с логистикой». Местные СМИ ранее отмечали низкий спрос на билеты. Почему стали отменяться концерты SHAMAN — в материале RTVI.

Что происходит с концертами SHAMAN на Урале

Об отмене концертов в двух уральских городах было объявлено почти одновременно 19 сентября в пабликах этих мероприятий во «ВКонтакте». В текстах говорится, как оформить возврат билетов, и уточняется, что деньги должны вернуть в течение 3-30 дней, «в зависимости от скорости зачисления средств банком». В конце сообщений организаторы приносят «свои искренние извинения».

Директор SHAMAN Антон Коробков-Землянский настаивает, что выступление в Нижнем Тагиле пришлось отменить из-за технических причин.

«Там просто с логистикой небольшие проблемы возникли. Не все успеваем. Поэтому отменили», — заявил он изданию Daily Storm.

В компании «Артисты и звезды», которая является организатором концертов SHAMAN в Нижнем Тагиле и Магнитогорске, в ответ на запрос корреспондента RTVI посоветовали обратиться в PR-службу исполнителя. В той же компании «Подъему» утвердительно ответили на вопрос о том, был ли тагильский концерт отменен по инициативе самого Дронова.

В Магнитогорске SHAMAN отменяет концерт уже второй раз, пишут местные СМИ. Он должен был выступить в городе 10 февраля, но в декабре 2023 года было объявлено, что концерт не состоится, тогда это тоже объяснили «техническими причинами». После этого Дронов выступил в Магнитогорске на Дне города в июне. Согласно сайту госзакупок, муниципальные власти потратили на это 15 млн рублей.

Еще до отмены концертов сентябрьских концертов агентство URA.ru обратило внимание, что больше половины билетов на выступление SHAMAN в спорткомплексе «Металлург-форум» в Нижнем Тагиле оставались нераспроданными. Цены на них начинались от 2 тыс. рублей за дальние угловые места и заканчивались 8 тыс. рублей за партер.

«На грани фиаско», согласно статье, оказался и концерт Дронова в Екатеринбурге 25 сентября. Судя по данным «Яндекс Афиша» на момент публикации этого материала, в зале МТС Live Холл, рассчитанном на 1 тыс. зрителей, остаются нераскупленными более 600 билетов. Пока организаторы не могут ответить на вопрос, состоится ли это шоу, пишет «Подъем».

Три отмены с начала сентября

С начала сентября отменено уже три концерта SHAMAN. Ранее в Ставрополе отказались от его выступления на Дне города 14 сентября, за которое местная государственная филармония успела заплатить более 15 млн рублей. Певца передумали приглашать после того, как за отмену развлекательных мероприятий выступили свыше 80% участников опроса в телеграм-канале главы региона Владимира Владимирова, посчитав, что сейчас «не время для больших праздников».

В ставропольской филармонии позднее сообщили «Блокноту Ставрополь», что им удалось договориться о возвращении всего гонорара. Там пообещали, что деньги сразу после поступления вернутся в краевой бюджет.

Вопросы к выступлениям SHAMAN и других артистов за счет бюджетных средств возникли после того, как в власти Оренбургской области выделили 16 млн рублей на гонорар Дронову за выступление на Дне города в Оренбурге. В Госдуме назвали траты «неуместными» и призвали SHAMAN сделать концерт благотворительным. Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина указала артистам, что «патриотизм за деньги не продается».