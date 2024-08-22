Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала «неуместным» решение руководства Оренбургской области выделить 16 млн рублей на проведение концерта певца SHAMAN в День города на фоне последствий разрушительного паводка. Об этом говорится в обращении Останиной на имя губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

«Оренбуржцы продолжают возмущаться баснословным размером гонорара певца SHAMANa, выделенного властями из городского бюджета, сопровождая новость комментариями: «Пир во время чумы!», «Хоть немного совесть поимейте!», «Вернитесь в реальный мир!» и т.п. Относясь с большим уважением к жителям города, безусловно заслужившим в этом нелёгком году проведение запоминающегося праздника на достойном уровне, считаем несвоевременным такие траты из городского бюджета», — написала Останина.

Она подчеркнула, что регион еще не успел восстановить инфраструктуру после паводка и не все пострадавшие получили компенсацию за разрушенное жилье и имущество.

«Особенно сомнительно и цинично выглядит финансирование из городского бюджета подобных мероприятий в период проведения СВО и избирательной кампании по выборам губернатора Оренбургской области», — отметила депутат.

Останина напомнила, что выступления звезд эстрады в других городах России оплачиваются за счет средств, которые предоставили спонсоры, крупные корпорации и региональные предприятия. Она обратила внимание на то, что в Оренбургской области располагаются нефте- и газодобывающие предприятия, которые входят в ПАО «НК «Роснефт», ПАО «Газпром» и ПАО НК «РуссНефть», а также развито металлургическое производство.

«В сложившейся ситуации, Оренбургским властям было бы уместно воспользоваться общероссийским опытом и обратиться к представителям крупного бизнеса. Тем более, что множество региональных муниципальных объектов социальной инфраструктуры и жилья граждан требуют восстановления и ремонта», — заявила она.

Останина попросила Паслера дать поручение разобраться в сложившейся ситуации, чтобы исключить «неуместные траты» в будущем и привлечь спонсорскую помощь для проведения «подобных, безусловно, нужных и важных для жителей мероприятий».

После сообщений о прорыве дамбы Ириклинском водохранилище рядом с Орском в начале апреля мэр города Василий Козупица написал в телеграм-канале, что в ходе личного осмотра не обнаружил угрозы затопления. После того, как насыпь прорвало в другом месте, паводку был присвоен статус ЧС федерального характера.

После митинга местных жителей, которые потребовали отставки мэра Орска и повышения компенсаций за потерю жилья и имущества, Денис Паслер оценил ущерб от наводнения в 40 млрд рублей. Более половины этой суммы составили разрушения в Орске, который занимает второе место в области по численности населения.