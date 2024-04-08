Жители города Орска в Оренбургской области, пострадавшего от наводнения в результате прорыва дамбы, 8 апреля вышли на митинг из-за недовольства действиями местных властей и размерами компенсаций. Собравшиеся требовали отставки мэра Орска Василия Козупицы и добились встречи с главой региона Денисом Паслером. Подробности — в материале RTVI.

Жители Орска собрались вечером 8 апреля на Комсомольской площади у здания местной администрации, чтобы записать видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Митингующие скандировали «Путин, помоги» и «Позор!», следует из видео, опубликованных телеграм-каналом «Осторожно, новости».

Полицейские заблокировали служебными машинами вход в мэрию и потребовали от собравшихся разойтись. Прокуратура Оренбургской области заявила, что акция не согласована с властями, а также предупредила об ответственности за ее проведение и призывы участвовать в мероприятии.

По оценке депутата Госдумы от Оренбургской области Нины Останиной, возле здания администрации собралось более 3 тыс. человек. Корреспондент «Коммерсанта» оценил число собравшихся в «несколько сотен человек».

Участники митинга высказывали недовольство действиями властей в связи с затоплением, в том числе эвакуацией и компенсациями, пишет РБК.

По словам одной из присутствующих, люди требовали, чтобы мэр Орска Василий Козупица ушел в отставку. Глава города и другие представители администрации вышли к протестующим, но полноценного общения с жителями не вышло.

В видеоролике телеграм-канала Orsk.ru видно, что люди возмущались размером компенсаций, обещанных властями региона после наводнения, а также тем, что их не предупредили заранее о возможном затоплении. Представители мэрии предложили жителям создать инициативную группу и обсудить претензии в здании администрации.

Встреча с губернатором и ее итоги

С инициативной группой орчан встретился губернатор Оренбургской области Денис Паслер. В начале беседы он потребовал, чтобы участники убрали мобильные телефоны, аргументировав это тем, что собрание снимает пресса. Жители заявили, что «пресса вырежет» часть кадров, в итоге им разрешили снимать встречу, пишет телеграм-канал «Урал56.ru».

Паслер отметил, что многие жители Орска «уже купили лодки» и занимаются спасением других людей, тратя на это собственные деньги.

«За что я орчанам благодарен. Вот это настоящие патриоты нашей страны. И куча, к сожалению, начала появляться на этой проблеме других», ― сказал губернатор.

Паслер пообещал, что орчане, которые находятся в пунктах временного размещения из-за паводка, будут получать по 10 тыс. рублей ежемесячно в течение полугода. Также пострадавшим от наводнения предложат переселиться в гостиницы и санатории.

По словам главы региона, разовую выплату в связи с ЧС получили уже около 650 человек, еще 16 тыс. жителей выплатят деньги в течение недели.

Жители региона, которые полностью лишились жилья, смогут получить компенсацию. Паслер пояснил, что при введении в Оренбургской области режима ЧС федерального характера была озвучена сумма в 21 млрд рублей. Эта цифра, по словам губернатора, учитывает количество домов, их площадь и цену за квадратный метр.

Пострадавшим от паводка предприятиям будут компенсировать средства на выплату зарплаты сотрудникам, добавил глава региона. Зарплаты они получат в полном объеме, пообещал Паслер.

В Орске построят новую дамбу, добавил глава Оренбуржья. По его словам, это будет «полноценный проект».

«Уже мы понимаем, какие у нас бывают соответствующие риски с точки зрения напора воды и высоты, поэтому сделаем проект и будем строить новую дамбу», — сказал Паслер.

Прорыв дамбы в Орске

5 апреля в Орске в результате паводка прорвало насыпную дамбу на реке Урал. За два дня до этого мэр города Василий Козупица осмотрел сооружение вместе с местными жителями, после чего сообщил в своем телеграм-канале, что «опасений у людей, что их может затопить, нет». Он также заявил, что теперь угрозы затопления, как во «времена, когда Орск переживал половодье в отсутствие дамбы», нет.

Дамба была построена в 2014 году, работы обошлись более чем в 910 млн рублей.

В пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области заявили, что дамба была рассчитана на уровень Урала в 5,5 м, но во время нынешнего паводка уровень реки достиг 9,6 м. В администрации региона также добавили, что такая паводковая ситуация бывает «раз в 100 лет».

Эвакуацию в Орске из-за угрозы прорыва дамбы объявили за несколько часов до того, как ее прорвало. Однако вечером 7 апреля глава МЧС Александр Куренков сказал в сюжете на канале «Россия 24», что эвакуация в городе якобы была объявлена «неделю назад».

По словам министра, «люди не принимали решение, они думали, что это шутки какие-то». Издание «Урал56.ru» предположило, что Куренков перепутал Орск и Оренбург, где об эвакуации из зон возможного затопления «жителям говорят каждый день».

Изначально пресс-служба губернатора Оренбуржья сообщила, что пострадавшие от паводка получат единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на человека, а также 25 тыс. на человека за частично утраченное имущество первой необходимости и по 50 тыс. рублей в случае полностью утраченного имущества первой необходимости. Позже было объявлено, что размер выплат будет увеличен вдвое.

После прорыва дамбы Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК) и о халатности (ч. 1 ст. 293). По данным областной прокуратуры, дамбу прорвало в связи с тем, что меры по ее содержанию в надлежащем техническом состоянии не были приняты своевременно.

По данным администрации Оренбургской области на вечер 8 апреля, в Орске подтоплено почти 7 тыс. жилых домов, эвакуировано 2,5 тыс. человек, в том числе 704 ребенка. В пунктах временного размещения находятся 1,4 тыс. человек.