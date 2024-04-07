Число подтопленных жилых домов на территории Оренбургской области увеличилось до почти 6,3 тыс., в Орске — до 4,5 тыс., сообщили в оперативных службах. В Орске — втором по величине городе региона — паводковая обстановка развивается по наихудшему сценарию, в Оренбурге ситуация тоже ухудшается. Власти Орска сообщили о гибели четырех человек, однако их смерти, как утверждается, не связаны с паводковой ситуацией. Паводок в области признали ЧС федерального характера. Что происходит в регионе сейчас — в материале RTVI.

Число подтопленных домов

По данным ТАСС, за сутки в регионе оказались подтоплены почти 2,4 тыс. домов.

«По последним данным, число подтопленных жилых домов в Оренбуржье увеличилось до почти 6,3 тысячи, в Орске их число составляет 4,5 тысячи», — сказал собеседник агентства в оперативных службах.

Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области сообщила, что «в целом паводковые процессы в Оренбуржье пока не снижают темп». Половодье охватило 27 муниципальных образований, эвакуированы более 4 тыс. человек, в том числе 885 детей.

«По наихудшему сценарию» развивается обстановка в Орске, где в районе подтопления находятся 6644 жилых дома, говорится в сообщении. Местные школы с 8 апреля и до особого распоряжения переведены на дистанционный режим обучения.

Глава МЧС прилетел в Орск

В воскресенье, 7 апреля, в Орск по поручению президента России Владимира Путина прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Он сразу отправился в подтопленные районы города, начав с центра, где уровень воды продолжает расти. Министр также посетил пункты временного размещения эвакуированных людей и провел совещание.

По оценке Куренкова, наиболее сложная обстановка складывается в Ленинском районе Орска и Старом городе, который состоит из частного сектора. Там можно передвигаться только на лодках, глубина воды достигает двух метров.

Как раз когда глава МЧС осматривал пострадавшие районы вместе с оренбургским губернатором Денисом Паслером, из подтопленного двухэтажного жилого дома спасли пенсионерку с двумя котами. Она не могла выбраться оттуда самостоятельно, поскольку первый этаж здания ушел под воду.

Куренков принял в спасательной операции непосредственное участие и потом рассказал, что «спасали ее мы около 30 минут».

Информация о спасении пожилой женщины появилась в телеграм-канале МЧС. Пользуясь случаем, ведомство призвало жителей подтопленных районов эвакуироваться, а пытаться «отсидеться» на верхних этажах.

В целом ситуацию в Орске Куренков оценил как критическую.

«Критическая ситуация сложилась в городе Орске, где произошло разрушение защитных сооружений на реке Урал. В результате этого оказались подтопленными 4 518 жилых домов и 4 587 приусадебных участков», — сказал он на заседании областной правительственной комиссии.

По словам Куренкова, правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера.

По данным регионального издания «Урал56», накануне дамбу в Орске прорвало как минимум в трех местах — у Старого города, возле Никельской объездной дороги и в районе улицы Борисоглебской у поселка Никель. Из города эвакуировали 1164 человека, в том числе 336 детей, заявили в пресс-службе губернатора и правительства области.

«Сухой закон» и борьба с завышением цен на воду

Глава МЧС на совещании подчеркнул важность контроля за ценами на товары первой необходимости в зоне стихийного бедствия. Речь шла, в частности, о ценах на питьевую воду. Сообщения о том, что в местных торговых точках ее начали продавать втридорога, появились накануне, 6 апреля, в местных телеграм-каналах. Орские СМИ писали, что во многих магазинах разобрали весь ассортимент бутилированной воды, а в некоторых остались только бутылки малой емкости.

Жалобами на завышенные цены заинтересовалась региональная прокуратура. Сегодня, 7 апреля, ведомство сообщило о начале проверки цен на продукты первой необходимости. «По результатам проверочных мероприятий, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в телеграм-канале прокуратуры.

О ценах на воду заговорил и прибывший в Орск глава МЧС. «Важно принять меры по недопущению спекулятивного роста цен на продукты, предметы первой необходимости и стройматериалы», — заявил Куренков на заседании правкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Министр также назвал важным введение временного запрета на продажу алкоголя в районах, где действует режим чрезвычайной ситуации.

Четверо погибших

Во время подтопления в Орске погибли четыре человека, сообщили в мэрии города. Там отметили, что эти смерти с паводковой ситуацией не связаны.

«Погибли 4 человека. У двоих был сердечный приступ, у одного — естественная смерть, еще один совершил суицид. Смерти в результате паводка не зафиксировано», — сообщили в мэрии РИА Новости.

Ранее власти региона сообщали агентству, что в Орске погибли двое пожилых мужчин, их тела были обнаружены в их домах. По данным экспертов, пенсионеры скончались не из-за утопления.

Кроме того, утром 7 апреля СМИ и телеграм-каналы сообщили о 66 якобы пострадавших в результате наводнения жителях региона. Областные власти отрицают эту информацию, напоминая, что пострадавших всего 18 — это жители Орска, заболевшиие норовирусом из-за употребления в пищу водопроводной воды.

Орский НПЗ приостановил работу

ПАО «Орскнефтеоргсинтез» в связи с аномальным паводком приняло решение приостановить работу нефтеперерабатывающего завода в Орске, сообщили в пресс-службе компании.

«В связи с аномальным паводком, во избежание экологических рисков и в целях соблюдения техники безопасности, связанной, в первую очередь, с безопасностью труда на производстве, работа Орского нефтеперерабатывающего завода временно приостановлена», — сообщил представитель компании (цитата по «Интерфаксу»).

При этом весь административный, ремонтный и технологический персонал, а также работники подрядных организаций продолжают работать в штатном режиме.

«Орскнефтеоргсинтез» — крупнейший актив «ФортеИнвеста», годовая мощность завода составляет 6 млн тонн нефтепродуктов.

Ситуация в Оренбурге

Власти Оренбурга из-за подъема паводковых вод временно ограничили подачу электричества в жилые дома, расположенные на нескольких улицах города, сообщили в городской администрации.

«Электроснабжение будет восстановлено после снижения уровня воды до безопасной отметки», — говорится в сообщении.

Энергетики призвали при угрозе затопления выключить все электроприборы и обесточить жилище, а также не приближаться к подтопленным энергообъектам и оборванным проводам.

Глава города Сергей Салмин отметил, что паводковая ситуация остается критической, вода прибывает, в ближайшие дни ее уровень будет только расти. «В тех районах, которые находятся в зоне подтопления в пойме Урала и Сакмары, в ближайшее время продолжатся отключения электроэнергии. Если это произошло, значит нужно немедленно эвакуироваться», — отметил он.

По его словам, «Оренбург Водоканал» сейчас работает в режиме паводка, производится обеззараживание воды хлором в концентрации 1 мг/л, из-за чего вода может иметь специфический запах, но это «совершенно безопасно». Вода в кране — питьевая, перед употреблением рекомендуется ее кипятить, отметил Салмин.

В Оренбурге подтоплено 403 жилых дома, 1726 приусадебных участков. Эвакуировано 889 человек, в том числе 229 детей.