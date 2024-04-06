В Орске — втором по величине городе Оренбургской области — паводком прорвало дамбу. В зону подтопления попали более 4,2 тыс. домов и почти 11 тыс. человек. В оперативных службах утром 6 апреля заявили, что дамба «полностью разрушена», однако в правительстве Оренбургской области эту информацию опровергли. Найдены тела троих человек, один из них накануне отказался эвакуироваться. Что еще известно о произошедшем — в материале RTVI.
Что произошло
О прорыве защитной дамбы в Старом городе в районе улицы Оренбургской стало известно в пятницу, 5 апреля. В городской администрации вечером сообщали, что в зону затопления попадают 4,2 тыс. домов и почти 11 тыс. человек, проводится эвакуация населения.
В пресс-службе губернатора Оренбургской области уточнили «Интерфаксу», что дамба — «насыпная, она защищает дорогу, проезжую часть, чтобы изменить движение реки». «Эта насыпная часть в зоне Старого города прорвалась. Там находится частный сектор, он регулярно затапливаемый», — рассказали в пресс-службе.
Глава Орска Василий Козупица сообщал, что на дамбе возникли повреждения в двух местах, «бригады и техника работают над восстановлением объекта». 6 апреля ТАСС сообщил со ссылкой на оперативные службы, что дамба не сдержала поток воды и полностью разрушилась.
«В настоящее время дамба на реке Урал полностью разрушена», — сказали агентству ТАСС в оперативных службах.
В то же время правительство Оренбургской области опровергло информацию о полном разрушении дамбы. Дамба разрушена только в том месте, где она испытывает наибольшую нагрузку, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона агентству «Интерфакс».
«Дамба длиной несколько километров. Нагрузку она испытывает там, где много воды. Утром в субботу здесь было разрушено в пределах 10 метров», — сказал собеседник агентства.
Уровень реки Урал выше опасного
Мэр города Орска Василий Козупица утром сообщал, что ситуация развивается в худшую сторону, вода затопила половину микрорайона Старый город. По словам Козупицы, происходит выход воды на поверхность, на сегодняшний день за несколько часов вода поднялась на 4 метра.
«Половина старого города подтоплена. Краснознаменная закрыта, через нее идет вода. Произошел выход воды на верхнюю дамбу автодороги, соединяющую старый и новый город. Есть риск изоляции Старого города от Нового. И вообще изоляции выезда куда-либо — в Новоорск и т.д.», — рассказал мэр (цитата по «Урал56.ру»).
Козупица подчеркнул, что уровень реки Урал составляет 9,27 м при опасном уровне в 7 м. «Вероятнее всего, дамба просто получила уровень, который выше критического для дамбы. Произошло разрушение», — отметил мэр.
По его словам, вода не уйдет в течение 2-3 дней, она уйдет в течение 1,5-2 недели или более. «Произойдет повреждение домов, не в каждом можно сразу жить», — сказал Козупица.
Пострадавшие и последствия
В администрации Орска утром сообщили, что уровень воды повысился значительно, «теперь в зонах подтопления передвигаться самостоятельно невозможно» (уточняется, что, по словам специалистов, пик паводка еще не пройден). По последней информации:
- Эвакуировано 711 человек, в том числе 210 несовершеннолетних;
- В пунктах временного размещения находятся 257 человек, среди них 76 детей, люди прибывают;
- Известно о подтоплении более 2400 жилых домов, 3065 придомовых территорий.
Позже стало известно, что власти Орска просят жителей поселков Лесоторговый, Никель, Строителей, ул. Борисоглебского срочно эвакуироваться в пункты временного размещения. «Жителям поселка Рабочий также необходимо срочно эвакуироваться», — добавили в администрации.
В МЧС рано утром сообщали, что эвакуация жителей «не прекращается ни на минуту», спасатели вывозят людей с помощью плавсредств. На месте работают более 530 специалистов, 125 единиц техники и 75 плавсредств, добавили в ведомстве.
Найдены тела
Как сообщил ТАСС представитель оперативных служб, в зоне затопления в Орске обнаружены тела троих человек.
«Найдены тела троих человек: двое на улице и один в доме. Последний отказался эвакуироваться вечером в пятницу», — сказал собеседник агентства.
В то же время власти исключили связь двух смертей с подтоплением, сообщает РБК со ссылкой на управление информационной политики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области.
«Два человека были обнаружены при патрулировании территории. <…> На сегодня можно сказать, что, по предварительной оценке, ни на территории приусадебного участка, ни в доме, воды не было, чтобы связывать это как-то с подтоплением», — сказали изданию в пресс-службе.
Власти Оренбургской области в связи со сложной паводковой обстановкой еще 4 апреля ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации. Глава Оренбуржья Денис Паслер отмечал, что это позволит «оперативно провести мероприятия по пропуску паводка, минимизировать возможный ущерб для жителей и объектов инфраструктуры». Накануне вечером, 5 апреля, он призвал жителей районов, которым грозит подтопление, немедленно эвакуироваться.