В Орске — втором по величине городе Оренбургской области — паводком прорвало дамбу. В зону подтопления попали более 4,2 тыс. домов и почти 11 тыс. человек. В оперативных службах утром 6 апреля заявили, что дамба «полностью разрушена», однако в правительстве Оренбургской области эту информацию опровергли. Найдены тела троих человек, один из них накануне отказался эвакуироваться. Что еще известно о произошедшем — в материале RTVI.

Что произошло

О прорыве защитной дамбы в Старом городе в районе улицы Оренбургской стало известно в пятницу, 5 апреля. В городской администрации вечером сообщали, что в зону затопления попадают 4,2 тыс. домов и почти 11 тыс. человек, проводится эвакуация населения.

В пресс-службе губернатора Оренбургской области уточнили «Интерфаксу», что дамба — «насыпная, она защищает дорогу, проезжую часть, чтобы изменить движение реки». «Эта насыпная часть в зоне Старого города прорвалась. Там находится частный сектор, он регулярно затапливаемый», — рассказали в пресс-службе.

Глава Орска Василий Козупица сообщал, что на дамбе возникли повреждения в двух местах, «бригады и техника работают над восстановлением объекта». 6 апреля ТАСС сообщил со ссылкой на оперативные службы, что дамба не сдержала поток воды и полностью разрушилась.

«В настоящее время дамба на реке Урал полностью разрушена», — сказали агентству ТАСС в оперативных службах.

В то же время правительство Оренбургской области опровергло информацию о полном разрушении дамбы. Дамба разрушена только в том месте, где она испытывает наибольшую нагрузку, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона агентству «Интерфакс».

«Дамба длиной несколько километров. Нагрузку она испытывает там, где много воды. Утром в субботу здесь было разрушено в пределах 10 метров», — сказал собеседник агентства.

Уровень реки Урал выше опасного

Мэр города Орска Василий Козупица утром сообщал, что ситуация развивается в худшую сторону, вода затопила половину микрорайона Старый город. По словам Козупицы, происходит выход воды на поверхность, на сегодняшний день за несколько часов вода поднялась на 4 метра.

«Половина старого города подтоплена. Краснознаменная закрыта, через нее идет вода. Произошел выход воды на верхнюю дамбу автодороги, соединяющую старый и новый город. Есть риск изоляции Старого города от Нового. И вообще изоляции выезда куда-либо — в Новоорск и т.д.», — рассказал мэр (цитата по «Урал56.ру»).

Козупица подчеркнул, что уровень реки Урал составляет 9,27 м при опасном уровне в 7 м. «Вероятнее всего, дамба просто получила уровень, который выше критического для дамбы. Произошло разрушение», — отметил мэр.

По его словам, вода не уйдет в течение 2-3 дней, она уйдет в течение 1,5-2 недели или более. «Произойдет повреждение домов, не в каждом можно сразу жить», — сказал Козупица.

Пострадавшие и последствия

В администрации Орска утром сообщили, что уровень воды повысился значительно, «теперь в зонах подтопления передвигаться самостоятельно невозможно» (уточняется, что, по словам специалистов, пик паводка еще не пройден). По последней информации:

Эвакуировано 711 человек, в том числе 210 несовершеннолетних;

В пунктах временного размещения находятся 257 человек, среди них 76 детей, люди прибывают;

Известно о подтоплении более 2400 жилых домов, 3065 придомовых территорий.

Позже стало известно, что власти Орска просят жителей поселков Лесоторговый, Никель, Строителей, ул. Борисоглебского срочно эвакуироваться в пункты временного размещения. «Жителям поселка Рабочий также необходимо срочно эвакуироваться», — добавили в администрации.

В МЧС рано утром сообщали, что эвакуация жителей «не прекращается ни на минуту», спасатели вывозят людей с помощью плавсредств. На месте работают более 530 специалистов, 125 единиц техники и 75 плавсредств, добавили в ведомстве.

Найдены тела

Как сообщил ТАСС представитель оперативных служб, в зоне затопления в Орске обнаружены тела троих человек.

«Найдены тела троих человек: двое на улице и один в доме. Последний отказался эвакуироваться вечером в пятницу», — сказал собеседник агентства.

В то же время власти исключили связь двух смертей с подтоплением, сообщает РБК со ссылкой на управление информационной политики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области.

«Два человека были обнаружены при патрулировании территории. <…> На сегодня можно сказать, что, по предварительной оценке, ни на территории приусадебного участка, ни в доме, воды не было, чтобы связывать это как-то с подтоплением», — сказали изданию в пресс-службе.

Власти Оренбургской области в связи со сложной паводковой обстановкой еще 4 апреля ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации. Глава Оренбуржья Денис Паслер отмечал, что это позволит «оперативно провести мероприятия по пропуску паводка, минимизировать возможный ущерб для жителей и объектов инфраструктуры». Накануне вечером, 5 апреля, он призвал жителей районов, которым грозит подтопление, немедленно эвакуироваться.