В городе Орск Оренбургской области жителей Старого города эвакуируют из-за прорыва дамбы на реке Урал, сообщили ТАСС в оперативных службах.

В 21:56 по местному времени (19:56 мск) руководитель Советского района Андрей Челнаков заявил, что существует «реальная возможность прорыва дамбы», и призвал жителей Старого города понять «всю серьезность ситуации» и подготовиться к эвакуации. Спустя 20 минут после его обращения ORSK.RU и «Урал56.ру» опубликовали информацию о прорыве дамбы в Старом городе.

В результате могут быть затоплены около 4 тыс. частных домов, передает ТАСС. По данным ORSK.RU, вода прибывает в Старый город «с большой скоростью» и начинает подтапливать дома. Часть дамбы, как отмечает телеграм-канал, уже разрушилась.

Незадолго до этого администрация города сообщала об угрозе затопления, из-за которой началась эвакуация на нескольких улицах. Помимо Старого города, власти эвакуировали жителей площади Гагарина, улиц Строителей и Докучаева. Для жителей подготовили пункты временного размещения — в городе продолжают работать сирены, а полиция объявляет об эвакуации через громкоговоритель.

Кроме того, в поселках Первомайский, Никельщиков и Строитель из-за подтопления отключили газ в жилых домах. «Газоснабжение также ограничено в домах Рабочего поселка № 1 (объездная Гагарина — Зеленхоз) и Рабочего поселка № 2 (остановка школа № 6 за железной дорогой)», — говорится в сообщении администрации.

В супермаркетах Орска заканчивается питьевая вода, пишет ORSK.RU. Как отмечает «Урал56.ру» со ссылкой на представителей гипермаркета «Лента», бутилированная негазированная вода закончилась еще в обед. В супермаркетах в основном осталась газированная вода, обычную питьевую воду можно найти только в небольших магазинах, утверждает телеграм-канал.

Ранее «Урал56.ру» писал, что на дамбе были обнаружены две «небольшие» проточки, одну из которых уже засыпали. В городе из-за паводка ввели режим ЧС муниципального характера. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер называл ситуацию «сложной, но управляемой».

По данным «Урал56.ру», Паслер и глава регионального МЧС Александр Зенов прибыли в Орск. Также издание сообщало, что в городе находятся два борта Ил-76 со спасателями. Позднее РИА Новости сообщило, что группировка спасателей была усилена. В данный момент сотрудники МЧС вместе с муниципальными службами города проводят работы по укреплению дамбы и устранению порыва, передает агентство.