В Оренбургскую область, где из-за паводка разлилась река Урал, срочно вылетит глава МЧС Александр Куренков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. По его словам, соответствующее поручение министру дал Владимир Путин.

О ситуации в регионе главу государства проинформировал губернатор Оренбургской области Денис Паслер, уточнил Песков.

Между тем стало известно о еще одном прорыве дамбы в Орске — втором по величине городе региона, где со вчерашнего вечера эвакуируют жителей уже подтопленных районов. По данным регионального издания «Урал56», произошло уже три прорыва — у Старого города, возле Никельской объездной дороги и в районе улицы Борисоглебской у поселка Никель.

МЧС России сообщает только о «порыве второй насыпной дамбы» в Орске. «Наращивание сил и средств в районы возможного затопления МЧС России произвело заблаговременно. Эвакуация продолжается», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Глава города Василий Козупица в связи с прорывом у Никеля заявил, что «ситуация усложняется», и призвал население частного сектора экстренно эвакуироваться. В городе включены сирены экстренного оповещения.

«Учитывая печальный опыт вчера Старого города, как быстро вода приходит и как сложно потом эвакуироваться, прошу эвакуироваться своевременно. Сначала произошло перетекание, а потом прорыв дамбы в районе улицы Борисоглебской. Вода стремительно поступает в эти части города. Вас ждут автобусы для доставки в ПВР на всей территории Орска», — обратился Козупица к горожанам.

Потоп в Орске. Фотогалерея

Орские СМИ сразу после сообщения о новом прорыве дамбы предупредили, что вода «прибывает мгновенно» и за считаные минуты дошла до спортшколы «Лидер». Сотрудники МЧС отправились на подомовой обход территории, чтобы убедить местных жителей эвакуироваться. Судя по опубликованным видео, некоторые горожане отказываются от эвакуации, утверждая, что оставленное без присмотра имущество может стать добычей «мародеров».

В Орске уже эвакуированы сотни жителей, более 4 тысяч домов оказались в зоне подтопления. На некоторых улицах отключили водопровод из-за вспышки кишечной инфекции среди детей и взрослых, употреблявших водопроводную воду в пищу.

В процессе обхода подтопленных территорий были обнаружены тела трех умерших местных жителей. Впоследствии Минздрав Оренбургской области со ссылкой на судебно-медицинскую экспертизу сообщил, что к двум из трех смертей наводнение отношения не имеет.