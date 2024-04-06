Жители подтопленного Орска заболели кишечной инфекцией из-за водопроводной воды

В пострадавшем от затопления Орске Оренбургской области произошла локальная вспышка острых кишечных инфекций из-за употребления водопроводной воды в качестве питьевой. Об этом сообщил региональный Минздрав в своем телеграм-канале.

В сообщении уточняется, что заболели 18 взрослых и детей школьного возраста, проживающих в районе трех улиц. Все они столкнулись с одинаковыми симптомами — рвотой и диареей — в течение двух суток, 4 и 5 апреля. Восемь заболевших были госпитализированы, остальные находятся на амбулаторном лечении. Врачи оценивают состояние всех пациентов как удовлетворительное.

«У всех в анамнезе — употребление воды из-под крана. <…> При лабораторном исследовании биоматериала от заболевших и при исследовании воды выявлен норовирус 2-го типа», — подчеркнули в Минздраве Оренбургской области.

В ведомстве сообщили, что с 5 апреля в Орске начал работать оперативный медштаб под руководством министра здравоохранения региона Татьяны Савиновой (она также занимает посты вице-губернатора и зампреда правительства по соцполитике). В состав штаба вошли руководители медицинских учреждений, специалисты областного Роспотребнадзора и чиновники из городской администрации.

«Используйте для питья и приготовления пищи только бутилированную или кипяченую воду, мойте руки с мылом перед приемом пищи, после туалета, прогулок, перед приготовлением еды. При симптомах острой кишечной инфекции немедленно обращайтесь за медицинской помощью и не занимайтесь самолечением», — обратилась Савинова к жителям Оренбургской области, чьи дома оказались в зоне подтопления.

С учетом результатов анализов оперативный медштаб и Роспотребнадзор решили ограничить подачу водопроводной воды в несколько десятков домов того района, где произошла вспышка норовируса. В надзорном ведомстве пояснили, что участок водопровода будет промыт и продезинфицирован, прежде чем станет возможным его дальнейшее использование. Жители домов, оставшихся без водоснабжения, будут обеспечены питьевой и технической водой усилиями городской администрации и управляющих компаний.

Наводнение в Оренбургской области, как и в некоторых других российских регионах, началось из-за весеннего паводка. В Орске река Урал прорвала дамбу, и поток воды затопил Старый город, окраинные районы частного сектора и дачные кооперативы. В зоне подтопления оказались более 4 тысяч домов, где проживают почти 11 тысяч человек. Эвакуация населения была объявлена еще днем 5 апреля, когда городские власти предупредили об угрозе прорыва дамбы.

Областная прокуратура, изучив обстоятельства случившегося, пришла к выводу, что прорыв произошел из-за нарушенных условий содержания дамбы. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статьям о халатности и нарушении правил безопасности при строительстве объекта.

Источники в оперативных службах сообщили, что в ходе патрулирования подтопленных территорий были обнаружены тела трех человек — два на улице и одно в доме. «Последний отказался эвакуироваться вечером в пятницу», — сообщил собеседник ТАСС.

Смерть двух других жителей Орска, найденных мертвыми, не связана с утоплением, заверили в областном Минздраве со ссылкой на выводы судебных медиков.

«При судебно-медицинской экспертизе тел двух мужчин, умерших в частных домах зоны подтопления в городе Орске, судебными медиками установлено, что их смерть не связана с утоплением, выявлены другие причины смерти», — говорится в сообщении ведомства.