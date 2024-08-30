Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина призвала «не оголять местные бюджеты» в период военной операции на Украине, выделяя средства на дорогостоящие концерты звезд. Так депутат прокомментировала RTVI приглашение певца SHAMAN (Ярослава Дронова) выступить на Дне города Ставрополя за 15 млн рублей.

«Первое. Я считаю, что нельзя осчастливить одних за счет других, обобрав жителей Ставрополья на 15 млн за один час. Второе. А жителей не забыли спросить, согласны ли они за 15 млн себе, что называется, настроение поднять?» — сказала Останина.

Она обратила внимание, что гонорар в размере 15 млн рублей, согласно сайту госзакупок, платит Ставропольская краевая филармония — «не самое обеспеченное бюджетное учреждение культуры».

По мнению депутата, жители Ставрополья, как и Оренбуржья, где гонорар за выступление SHAMAN составляет 16 млн рублей, «тоже возмущены», что такие внушительные суммы платятся за один час работы исполнителю, «чтобы вот эти духоподъемные песни услышать».

«Песня нужна, всегда песня нужна. Поэтому кто сказал, что нет места песне на войне? Давайте вспомним “В бой идут одни старики”, но при этом еще раз мне очень хочется напомнить, что патриотизм за деньги не продается, и духоподъемные песни тоже», — заявила Останина.

По ее словам, можно по-разному относиться к творчеству SHAMAN, но то, что он нравится молодежи — «это, конечно, замечательно». Однако в нынешних условиях нужно правильно расставить приоритеты, считает глава комитета.

«Надо подумать, что главное — поднять настроение ставропольцам или у них настроение будет лучше от того, что они узнают, что их сыновья, отцы, мужья там [в зоне боевых действий] обеспечены боевым снаряжением, они экипированы, у них есть продукты, лекарства. Мне кажется, что второе главнее», — сделала вывод Останина.

Депутат отметила, что звание Народного артиста, которое присваивают власти, — это одно, а «когда сам народ признает, что это истинно народные артисты, — это другое».

«Тогда люди сами скинутся и наберут 15 млн рублей — но когда закончится спецоперация, когда мы одержим победу», — считает депутат.

Останина призвала на период военной операции «все общество сплотиться и нашу вот эту тусовку, которая называет себя “звездами”» с тем, чтобы все средства сейчас направить «на ту большую победу».

«И в конце концов победим еще и меркантилизм отдельных деятелей шоу-бизнеса, которые наживаются на чувстве патриотизма нашего русского человека», — высказалась она.

Глава думского комитета также предложила принять решение о господдержке выступлений таких артистов, как SHAMAN, чтобы не тратить средства из местных бюджетов.

«У нас есть бюджет министерства культуры, давайте выделим деньги с тем, чтобы не оголять местные, региональные бюджеты. Сегодня такой напряг в этих бюджетах, потому что спецоперация, она ложится бременем, <…> и контрактникам, и мобилизованным стараются помочь все, что называется, пионеры и пенсионеры, от личных средств до бюджетных средств», — заключила Останина.

Многомиллионные гонорары за концерты SHAMAN

В Ставрополе праздничные мероприятия ко Дню города в этом году состоятся 14 сентября. Ярослава Дронова пригласили выступить на аналогичных мероприятиях и в других регионах. В частности, в Магнитогорске его концерт прошел 29 июня и обошелся в 15 млн рублей. На гонорар SHAMAN за выступление в Оренбурге 30 августа муниципальные власти выделили 16 млн рублей.

31 августа запланирован концерт певца в Вологде, на который, согласно сайту госзакупок, потратят больше 16 млн рублей. Заказчиком указана Вологодская областная филармония им. В.А. Гаврилина.

В комитете Госдумы по защите семьи ранее назвали «неуместным» решение властей Оренбурга заплатить SHAMAN 16 млн рублей за выступление на Дне города 30 августа, в то время как регион не успел восстановить инфраструктуру после паводка и не все пострадавшие получили компенсацию за разрушенное жилье и имущество.

Самого Дронова Останина призвала сделать концерт благотворительным и отдать гонорар в пользу пострадавших от паводка. Позднее она написала в своем телеграм-канале со ссылкой на издание «Урал56.ру», что исполнитель «прислушался к нам и принял решение отдать часть гонорара».

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков предложил правительству ограничить траты бюджетных средств на концерты суммой в 1 млн рублей. Он объяснил это тем, что граждан возмущают некоторые госконтракты для организации выступлений.