Издание Урал56.ру сообщило, что певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) передаст часть гонорара в 16,6 млн рублей за концерт в Оренбурге пострадавшим от паводка в регионе. В муниципальном автономном учреждении «Центр городских мероприятий», участвующем в организации выступления артиста, не смогли подтвердить RTVI эту информацию.

26 августа Урал56.ру сообщило со ссылкой на источник, «близкий к ситуации», что договоренность о передаче части гонорара за концерт SHAMAN ко дню города в Оренбурге была достигнута по итогам переговоров с представителем певца. Они были проведены по поручению губернатора региона Дениса Паслера, говорится в публикации. Сам SHAMAN и его представители не комментировали эту информацию.

«Мне об этом [о договоренности] неизвестно, я не участвовал в переговорах. Я отвечаю за техническую работу площадки», — сказал представитель «Центра городских мероприятий».

Собеседник RTVI подтвердил, что сумма в 16,6 млн рублей, указанная в договоре на сайте госзакупок об организации концерта, предназначается исключительно для выплаты гонорара Дронову.

Согласно плану мероприятий ко Дню города в Оренбурге, опубликованном на сайте администрации города, праздничный концерт с участием SHAMAN продлится один час — с 21:00 до 22:00 по местному времени. Он пройдет 30 августа на центральной площади Ленина перед зданием областного правительства.

Сумма гонорара в 16,6 млн рублей возмутила комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Его глава Нина Останина назвала «неуместным» решение властей Оренбурга выделить эти средства из городского бюджета, в то время как регион не успел восстановить инфраструктуру после паводка и не все пострадавшие получили компенсацию за разрушенное жилье и имущество.

Останина призвала Дронова сделать концерт в Оренбурге благотворительным и направить гонорар пострадавшим от паводка. Позднее депутат написала в своем телеграм-канале со ссылкой на Урал56.ру, что Дронов «прислушался к нам и принял решение отдать часть гонорара».

На просьбу прокомментировать заявление Останиной о размере гонорара за концерт в Оренбурге пресс-секретарь SHAMAN Антон Коробков-Землянский заявил RTVI: «Пока сказать нечего».