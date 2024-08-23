Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала певца SHAMAN (Ярослава Дронова) сделать благотворительным свой концерт на День города в Оренбурге 30 августа и направить гонорар пострадавшим от паводка в регионе. Об этом говорится в обращении Останиной на имя артиста, поступившем в распоряжение RTVI.

Депутат отметила, что жители Оренбурга «с нетерпением» ждут концерта SHAMAN, но «массово выражают обоснованные претензии и свое негодование» действиями властей города, которые выделили на гонорар певцу 16 млн рублей из бюджета. В думском комитете такие траты считают «непозволительной роскошью», добавила Останина.

Она напомнила, что не все пострадавшие от паводка жители Оренбурга получили компенсацию за утраченное жилье и имущество, а разрушенная инфраструктура требует восстановления.

«Возмущение жителей можно понять», — говорится в обращении Останиной.

Она призвала SHAMAN «не допускать обстоятельств», при которых его «вовлекают в различного рода ситуации, вызывающие крайнюю степень раздражения и недовольства наших сограждан».

Это уже второе обращение депутата в связи с выступлением SHAMAN в Оренбурге. 21 августа она попросила губернатора Оренбургской области Дениса Паслера разобраться в ситуации с выделением 16 млн рублей из городского бюджета на концерт Дронова в День города.

Останина отметила, что жители Оренбурга, «безусловно, заслужили в этом нелегком году проведение запоминающегося праздника на достойном уровне», но назвала высокие траты бюджетных денег на это мероприятие несвоевременными.

Глава комитета предложила привлечь вместо этого средства крупного бизнеса, например нефте-, газодобывающих и металлургических предприятий, которые находятся в регионе.

По данным Baza, в прокуратуру Оренбурга поступило обращение с просьбой признать незаконным выделение 16 млн рублей на концерт SHAMAN. Кто направил обращение, телеграм-канал не указывает.

В правительстве Оренбургской области изданию «Подъем» заявили, что городские власти самостоятельно решают, на какие мероприятия и проекты направлять средства. Оргкомитет Дня города еще весной «однозначно проголосовал» за SHAMAN, сообщил собеседник издания.

«Закупка была осуществлена заблаговременно из муниципального бюджета. <…> Отмена концерта не повлечет за собой возврата средств. То есть получится, что и деньги потеряны, и праздник испорчен», — сказал источник «Подъема».

Согласно анонсу на официальном портале Оренбурга, вход на концерт SHAMAN будет бесплатным.