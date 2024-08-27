Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков предложил правительству ограничить траты бюджетных средств на концерты суммой в 1 млн рублей. В письме на имя премьера Михаила Мишустина (копия есть у RTVI) депутат указал, что в период военной операции на Украине у граждан «вызывают возмущение» некоторые госконтракты для организации выступлений.

В качестве примера Даванков привел контракт на организацию выступления SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в Оренбурге на сумму 16 млн рублей.

«На дне города в Оренбурге муниципальные власти заключили контракт на сумму 16 млн рублей для проведения концерта с участием певца SHAMAN. Подобные контракты заключаются и в других регионах. Например, выступление артиста Олега Газманова обошлось бюджету Новгородской области в 8,25 млн рублей», — написал депутат.

Даванков считает необходимым установить предельные цены для органов публичной власти на закупку концертов. Сэкономленные деньги, по его мнению, можно использовать для поддержки эвакуированных жителей Курской и Белгородской областей.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина назвала «непозволительной роскошью» заявленные траты оренбургских властей на гонорар SHAMAN. Она попросила губернатора региона Дениса Паслера разобраться в ситуации, а самого артиста — сделать концерт благотворительным и передать гонорар в пользу пострадавших от паводка в Оренбуржье.

После этого издание «Урал56.ру» написало со ссылкой на источник, что SHAMAN согласился передать пострадавшим часть своего гонорара. Как утверждалось в публикации, договоренность об этом была достигнута с представителем певца в результате переговоров, проведенных по поручению Паслера.

В муниципальном автономном учреждении «Центр городских мероприятий», участвующем в организации выступления SHAMAN, не смогли подтвердить RTVI эту информацию.

«Мне об этом неизвестно, я не участвовал в переговорах. Я отвечаю за техническую работу площадки», — сказал представитель организации.

RTVI направил запрос в пресс-службу правительства региона. На момент выхода материала ответ еще не получен.