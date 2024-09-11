Власти Ставропольского края пытаются вернуть предоплату за отмененный концерт певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) на Дне города Ставрополя, сообщил телеграм-канал Baza. Выступление за 15 млн рублей не состоится после того, как за отмену развлекательных мероприятий выступили большинство участников опроса в канале главы региона Владимира Владимирова.

Губернатор Ставропольского края 3 сентября задал подписчикам вопрос о том, в каком формате нужно провести День края, Дни городов и округов. Большинство респондентов — 81% — посчитали, что сейчас «не время для больших праздников». После этого Владимиров сообщил, что учел мнение людей и поручил Минкультуры края «переработать программу мероприятий».

На этой неделе краевой Минкульт опубликовал сокращенную программу мероприятий ко Дню города Ставрополя и Ставропольского края, выступление SHAMAN в нее не вошло.

По сведениям Baza, сейчас краевые власти ведут переговоры о расторжении договоров с артистами, выступления которых отменили, в том числе с Дроновым. При этом в договоре с артистом есть пункт о том, что он не возвращает предоплату в случае отмены концерта по желанию заказчика.

В конце августа приглашение певца SHAMAN выступить на Дне города Ставрополя прокомментировала глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. В беседе с RTVI она призвала «не оголять местные бюджеты», выделяя средства на дорогостоящие концерты в период боевых действий на Украине.

Останина обратила внимание, что гонорар в размере 15 млн рублей, согласно сайту госзакупок, платит Ставропольская краевая филармония — «не самое обеспеченное бюджетное учреждение культуры».

Разногласия из-за выступления Дронова в регионах России возникают уже не впервые. В частности, Останина называла «неуместным» решение властей Оренбурга заплатить SHAMAN 16 млн рублей за выступление на Дне города 30 августа, в то время как регион не успел восстановиться после паводка и не все пострадавшие получили компенсацию за разрушенное жилье и имущество.