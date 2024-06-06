С начала военных действий на Украине почти 550 человек в России стали фигурантами уголовных дел, связанных с поджогами военкоматов и другими диверсиями. Об этом сообщил правозащитный проект Avtozak LIVE со ссылкой на собственные подсчеты.

Правозащитники отметили, что в апреле этого года глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что с начала вооруженного конфликта полиция выявила более 400 «пособников киевского режима», причастных к нападениям и поджогам административных зданий и железнодорожных объектов.

«С начала спецоперации установлено 438 лиц, причастных к нападениям, поджогам административных зданий, включая военкоматы, а также объекты железнодорожного транспорта», — сказал тогда министр (цитата по «Интерфаксу»).

Avtozak LIVE утверждает, что ему известно о 547 фигурантах дел, которые были заведены из-за 514 атак на военкоматы. Имена 402 фигурантов проекту достоверно известны (приводится соответствующий список).

Объекты атак

Чаще всего объекты поджигали или пытались поджечь в Московской области (41), Петербурге (36) и Москве (31). Отдельно упомянут Крым, где «удалось подтвердить 17 случаев», хотя «на деле их значительно больше». Проект утверждает, что ситуация в Крыму «остается достаточно закрытой»: не обо всех случаях становится известно.

Наиболее часто объектами атак становились учреждения, связанные с Министерством обороны (всего 195 объектов Минобороны, из них 173 — военкоматы, которые подожгли или планировали атаковать).

Количество так называемых диверсий достигло 148 объектов — в основном это повреждение ж/д полотна, поджоги батарейных и релейных шкафов, атаки станций и вокзалов или непосредственные поджоги поездов, говорится в публикации.

Намного меньше атак происходило на гражданские объекты и другие госучреждения (82 атаки и 59 инцидентов соответственно), добавил Avtozak LIVE.