В России почти пять миллионов человек ограничены в выезде за рубеж из-за долгов, пишет ТАСС со ссылкой на российскую Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

По ее данным, в Москве за 11 месяцев 2023 года было вынесено 742 тыс. постановлений об ограничении выезда, более половины из них по-прежнему действуют. Ранее «Известия» писали, что в период с января по сентябрь этого года в Федеральной службе судебных приставов велось 21,1 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков. Это, по данным издания, на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

При этом приставы отметили, что 2022 год стал пиковым по числу должников, которые не могли выехать из страны. Тогда ограничения действовали в отношении 8 млн россиян. Для сравнения: в 2017 году невыездными из-за долгов были 1,8 млн россиян, в 2018 году — 3 млн, а в 2020 году — 4,1 млн.

В октябре 2023 года был отменен шестимесячный срок действия постановления приставов о временном ограничении права выезда за рубеж. До этого по истечении полугода ФССП должна была выносить новое постановление, теперь этого не требуется, и запрет на выезд действует до погашения задолженности и завершения исполнительного производства.

В ФССП указывают, что уведомления о вынесении таких постановлений и снятии ограничений граждане могут найти в сервисе «Ход снятия ограничения выезда из России», который появился на портале госуслуг в июле 2022 года. По данным приставов, сервис подключили почти треть россиян.

«С момента запуска [сервиса] от граждан поступило 47,7 млн заявлений о предоставлении информации о ходе снятия временного ограничения на выезд из России», — подчеркнули в ФССП.