Почти все российские регионы поддержали законопроект об обязательной регистрации домашних животных. Об этом заявила соавтор инициативы, глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, передает корреспондент RTVI.

На заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства о защите людей от нападения бездомных животных депутат рассказала, что в парламент пришли 152 ответа из 87 регионов России. Пока что не получена реакция властей Амурской области и Чукотского края.

«62 региона — консолидированная позиция губернатора и руководителей заксобраний. 32 субъекта — либо глава региона отдельно, либо руководитель заксобрания. Ни одного отрицательного ответа, ни одного отрицательного заключения. Это говорит о том, что первоочередная задача сегодня — это в регионах», — заявила Останина.

Депутат добавила, что 36 регионов уже утвердили у себя обязательную или добровольную регистрацию.

«Поэтому берем обязательно в работу. Окончательный текст я предлагаю еще раз направить в регионы, обсудить с ними, потому что исполнять им. И поскольку законопроект затратный, естественно, нам нужно заключение правительства», — подчеркнула парламентарий.

Останина также заявила, что даже если правительство даст отрицательный отзыв на законопроект, он все равно будет внесен в Госдуму: «Потому что без обязательной регистрации вся остальная работа для нас бессмысленна».

При этом, как стало известно RTVI, правительство России поддержало законопроект Останиной о увеличении штрафов в 20 раз за нарушение требований к содержанию животных при условии, что он будет доработан.

Депутат, в частности, предложила повысить штрафы для граждан до 50 тыс. рублей (сейчас 1,5 тыс. рублей), для должностных лиц — до 300 тыс. рублей (сейчас — 5 тыс.), для организаций — до 500 тыс. рублей (15 тыс. рублей).

Законопроект также предлагает увеличить срок давности для привлечения к административной ответственности за соответствующие правонарушения с 60 дней до трех лет. Останина отметила, что эта инициатива — часть комплекса мер по защите граждан от бездомных животных.

Она считает, что штрафы за нарушения слишком малы. Останина также приводила статистику, согласно которой в 2018—2024 годах произошло около 670 тыс. нападений собак, в результате которых дети погибли или получили травмы.

В правительстве считают, что идея законопроекта заслуживает внимания, но документ требует доработки. В частности, подчеркнули в кабмине, если штрафы будут слишком высокими, многие граждане не смогут их заплатить. Это сделает норму неэффективной для предотвращения правонарушений и не сократит их количество пропорционально. В правительстве предлагают обсудить соразмерность увеличения санкций.