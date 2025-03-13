Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству не поддержал законопроект, который бы разрешал регионам вводить предельный срок содержания в приютах бездомных животных, а также возможность их усыплять их.

Соавтор документа, глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила RTVI, что в данном случае свой вердикт должен выносить комитет Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, а «не комитет Клишаса». При этом депутат уточнила, что еще не видела само заключение сенаторов.

«Я не знала, что комитет по конституционному законодательству занимается собаками. Сегодня должно было состояться заседание профильного комитета — по аграрным вопросам и природопользованию, но оно было перенесено», — сказала она.

Останина при этом уточнила, что в этой ситуации позиция Совета Федерации играет роль, когда документ поступает к сенаторам после третьего чтения в Госдуме.

Депутат также рассказала, что первое чтение состоится 19 марта, а не 18-го, как планировалось ранее.

«Обсуждение в первом чтении законопроекта состоится 19 марта. Мнение комитета Совфеда уже звучит, но оно не будет определяющим, определяющим будет все-таки позиция профильного комитета Госдумы (комитет Госдумы по экологии — прим. RTVI), решение Совета Государственной думы и голосование депутатов», — уточнила Останина.

Самое главное в этой ситуации, добавила она, — это голосование депутатов, которое будет основываться «на тех заключениях, которые нам дадут регионы».

«У меня еще нет пока полной статистики позиции регионов, она где-то 18 марта должна быть уже в Госдуме, мы ее соберем. Поэтому мнение одного сенатора и мнение одного комитета Совфеда не может быть противопоставлено мнению законодательных собраний и глав исполнительной власти регионов, а также депутатов Госдумы», — сказала собеседница RTVI.

Кроме того, продолжила Останина, по регламенту, если Совфед не поддержал законопроект, принятый Госдумой в третьем чтении, «создается согласительная комиссия, которая вырабатывает общее решение, прежде чем законопроект поступает на подпись президенту».

«Поэтому поживем — увидим», — заключила она.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что документ «напрямую противоречит конституционно-правовому регулированию в данной сфере, которое уже установлено».

По его мнению, разработанный депутатами Госдумы законопроект является «достаточно эмоциональной реакцией на очень острую ситуацию», но «серьезную» проблему, связанную с нападением животных на человека, он не решает.

«Да, это серьезный вопрос, когда нужно привлекать специалистов. Возможно, разрабатывать критерии, кто может содержать собак определенных пород, должны ли они быть где-то зарегистрированы, должны ли они проходить вакцинацию, нужно ли каждой собаке иметь чип. Потому что, как правило, ответственные владельцы делают все это», — сказал Клишас.

Сенатор напомнил, что существует постановление Конституционного суда России, согласно которому умерщвлять животных после определенного количества дней содержания возможно «только в отношении определенного животного, если это животное больно, создает угрозу человеку либо в силу особенностей поведения».

Клишас не исключил, что в Совфеде будет создана рабочая группа, которая займется вопросами законодательного регулирования проблемы нападения животных на людей и ответственного обращения хозяев с питомцами.

27 февраля в Госдуме предложили ввести уголовное наказание вплоть до трех лет тюрьмы для владельцев собак, от нападения которых погибли люди, а также повысить штрафы за самовыгул до 50 тыс. рублей. Эти меры вошли в пакет инициатив депутатской рабочей группы по защите от нападения бездомных собак.

На фоне резонансных случаев нападений собак на взрослых и детей со смертельным исходом спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам совместно с правительством подготовить к 3 марта «законодательную инициативу по усилению защиты граждан от нападений бродячих собак». Все предложения рабочей группы направят в Совет Думы.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с Останиной 28 февраля и направлен на отзыв в регионы.

Одним из положений законопроекта предлагается наделить региональные власти полномочиями устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах, а по его истечении разрешить усыплять животное. Сейчас такие меры действуют только в отношении животных, которые тяжело больны или получили серьезные травмы.