39-й президент США Джимми Картер умер на 101-м году жизни, сообщила основанная им неправительственная организация «Центр Картера». Чем запомнился политик, ставший самым долгоживущим американским лидером, — в материале RTVI.

«Джимми Картер <…> мирно скончался в воскресенье, 29 декабря, в своем доме в Плейнсе, штат Джорджия, в окружении своей семьи», — говорится в заявлении.

У Картера остались четверо детей — Джек, Чип, Джефф и Эми, а также 11 внуков и 14 правнуков.

«Мой отец был героем не только для меня, но и для всех, кто верит в мир, права человека и бескорыстную любовь», — приводятся в заявлении слова сына Чипа Картера.

Прощание с экс-президентом пройдет в Атланте и Вашингтоне, похоронят политика в городе Плейнс.

Действующий президент США Джо Байден заявил, что распорядится провести государственные похороны Картера в Вашингтоне.

«Своим состраданием и ясностью моральных ориентиров он боролся с болезнями, устанавливал мир, защищал гражданские и человеческие права, продвигал свободные и честные выборы, помогал бездомным и всегда отстаивал интересы обездоленных. <…> Он показал, что мы великая нация, потому что мы хорошие люди — порядочные и благородные, мужественные и сострадательные, скромные и сильные», — говорится в заявлении главы государства, опубликованном Белым домом.

Свои соболезнования в связи со смертью Картера также выразил избранный президент США Дональд Трамп.

«Я только что узнал о кончине президента Джимми Картера. Те из нас, кому посчастливилось быть президентом, понимают, что это очень эксклюзивный клуб, и только мы можем понять огромную ответственность лидера величайшей нации в истории», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Рак и смерть жены: последние годы жизни Картера

В последние годы Джимми Картер боролся с меланомой, которая дала метастазы на печень и мозг, писала газета The New York Times (NYT). Кроме того, политик неоднократно попадал в больницу из-за переломов после падений.

В феврале 2023 года «Центр Картера» сообщил, что после нескольких госпитализаций экс-президент отказался от дальнейшего лечения и решил провести остаток жизни дома с семьей, «получая хосписный уход вместо дополнительного медицинского вмешательства».

В ноябре 2023 года в возрасте 96 лет умерла жена Картера Розалин. Близкие экс-президента отмечали, что смерть супруги стала для него «сокрушительной» потерей. Они были в браке 77 лет.

1 октября 2024 года Картеру исполнилось 100 лет. Он стал первым в истории президентом США, который дожил до столетнего юбилея. При этом самым долгоживущим американским лидером в истории Картер стал еще в 2019 году, когда ему было 94 года. Политик пережил двух своих преемников — Рональда Рейгана и Джорджа Буша-старшего, а также собственного вице-президента Уолтера Мондейла.

В октябре 2024 года Картер проголосовал на выборах президента США. Внук политика рассказал NYT, что тот отдал голос за вице-президента Камалу Харрис, которая баллотировалась от Демократической партии и впоследствии проиграла республиканцу Дональду Трампу.

Чем запомнился Джимми Картер

Джимми Картер родился 1 октября 1924 года близ небольшого городка Плейнс в Джорджии. В том же штате окончил Юго-западный колледж и Технологический институт в Атланте и Военно-морскую академию США в Мэриленде. В 1947-1953 годах служил на Тихоокеанском и Атлантическом флотах. После ухода со службы управлял семейным бизнесом: выращивал и продавал арахис.

Картер начал заниматься политикой в середине 1950-х в родной Джорджии. На старте карьеры его избрали председателем администрации округа Самтер по делам образования, в 1963 году — сенатором законодательного собрания штата. В 1970 году он стал губернатором Джорджии.

Пост президента США Картер занял в 1977 году, победив на выборах республиканца Джеральда Форда. В 1981 году демократ уступил кресло главы государства республиканцу Рональду Рейгану, которому он проиграл при попытке переизбраться на второй срок.

В момент прихода Картера к власти экономика США переживала спад, обусловленный в том числе затяжной войной во Вьетнаме. В стране были высокая безработица и инфляция.

В сентябре 1977 года Картер подписал соглашение о возвращении с 2000 года Панамского канала Панаме. Также политик выступил посредником в заключении Кэмп-Дэвидских соглашений (1978), которые проложили путь к мирному договору между Израилем и Египтом. В период его президентства был завершен процесс дипломатического признания Китая (1979).

При Картере отношения США и СССР прошли пик «разрядки» с последующим переходом в конфронтационный режим. В июне 1979 года, после семи лет переговоров, в Вене был подписан советско-американский Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2). После подписания документа Картер и тогдашний руководитель СССР Леонид Брежнев не только обменялись рукопожатиями, но и поцеловалась. Этот момент был запечатлен на знаменитом фото.

Уже спустя несколько месяцев отношения между Москвой и Вашингтоном резко ухудшились, поводом для этого стал ввод советских войск в Афганистан в декабре 1979 года. В связи с этим Картер принял решение не передавать ОСВ-2 на ратификацию в Сенат и ввел против СССР санкции. Кроме того, он выступил инициатором бойкота московской Олимпиады 1980 года.

На единственный президентский срок Картера также пришлось обострение отношений США с Ираном. Если в начале его правления страны были союзниками, то после победы исламской революции начался период конфронтации. Кульминация этого противоборства произошла в ноябре 1979 года, когда свергнувшие шаха исламисты захватили более полусотни заложников в американском посольстве в Тегеране.

В ответ США разорвали дипломатические отношения с Ираном и ввели против страны санкции. Заложников удерживали более года, тогда как попытки Картера вызволить их путем переговоров и проведения силовой операции оказались провальными. Освободить людей удалось 20 января 1981 года, в день инаугурации Рональда Рейгана, которому Картер проиграл с большим отрывом.

После ухода из Белого дома Картер преподавал в Университете Эмори в Атланте, а также занимался благотворительной деятельностью и гуманитарными проектами. В частности, он вместе с женой оснвоал «Центр Картера» — некоммерческую организацию по защите прав человека. В 1990-2000-х годах политик неоднократно выступал в качестве посредника либо возглавлял миротворческие делегации в Эфиопии, КНДР, Гаити, Боснии, Уганде, Судане, Венесуэле и других странах.

В 2002 году Картер был удостоен Нобелевской премии мира за усилия в поиске мирных решений международных конфликтов и продвижение демократии и прав человека. Также выпустил мемуары и собрание поэзии.