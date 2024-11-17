Под атаку БПЛА впервые попала Удмуртия: как сообщил глава республики Александр Бречалов, в Ижевске произошел взрыв в заводском цехе после падения дрона, пострадал один человек.

По словам руководителя республики, в результате инцидента были выбиты стекла, серьезных разрушений нет, персонал эвакуирован. Также он призвал граждан сохранять спокойствие, так как «все, чего добивается сейчас враг, — это паника».

В удмуртском минздраве рассказали, что пострадавший мужчина был госпитализирован с травмой головы средней степени тяжести.

Гендиректор АО «Ижавиа» Александр Синельников сообщил, что аэропорт в Ижевске был временно закрыт для полетов, сейчас все рейсы выполняются по расписанию. Об этом также заявил и Бречалов.

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков назвал атаку дрона «утренним инцидентом», подчеркнув, что все объекты коммунальной инфраструктуры и транспорт города работают в штатном режиме.

Минобороны России атаку на Удмуртию не комментировало, сообщив об уничтожении двух дронов над Белгородской областью, а также четырех беспилотных катерах в Черном море, следовавших в сторону Крыма. Вечером ведомство отчиталось об уничтожении двух БПЛА над Орловской областью.

Портал Udm-info пишет, что производственный цех, где произошел взрыв, принадлежит ИЭМЗ «Купол», который занимается производством ЗРК малой дальности «Тор», БПЛА, воздушных мишеней и другой спецпродукции. В материале отмечается, что у здания, где произошел инцидент, дежурили наряды Росгвардии, полиции и экипаж скорой помощи, все входы на территорию завода были закрыты, а работников, пришедших на утреннюю смену, не пропускали.