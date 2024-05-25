Два человека погибли, десять получили ранения в результате обстрела поселка Октябрьский Белгородской области из РСЗО. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, жертвами обстрела стали мужчина и женщина, которые получили «множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью». Гладков выразил соболезнования их родным и близким.

«По предварительной информации, 10 человек пострадали, среди них один восьмилетний мальчик», — добавил глава региона.

У всех пострадавших осколочные ранения различных частей тела, все доставлены в лечебные учреждения Белгорода, говорится в сообщении. Одну из пострадавших женщин после оказания помощи отпустили домой на амбулаторное лечение.

Гладков добавил, что из-за прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом, еще в 21 частном домовладении выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Окна выбиты и в нескольких квартирах многоквартирного дома. Кроме того, пострадали несколько торговых точек и более 20 припаркованных на улице автомобилей.

По словам Гладкова, также ВСУ атаковали село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Дрон-камикадзе упал на крышу частного дома, сдетонировал, и взрыв пробил кровлю. Никто из местных жителей не пострадал, уточнил глава области.