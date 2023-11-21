Под Донецком при обстреле погибла российская актриса Полина Меньших

В поселке городского типа Старобешево в Донецкой области погибла российская актриса Полина Меньших, пишет украинский телеграм-канал «Политика страны». О смерти женщины также сообщает активистка Дарья Богданова («Пепел Клааса») на своей странице в X (бывшая Twitter).

Богданова утверждает, что Меньших погибла при обстреле в ДНР, куда приехала выступать. Об этом же пишет «Политика страны». По данным телеграм-канала, актриса приехала с концертом к российскими военным на День ракетных войск и артиллерии России.

«Политика страны» со ссылкой на украинского военного указывает, что во время выступления в Дом культуры, где проходило мероприятие, прилетела ракета ВСУ. По данным источника, около 25 человек погибли, еще 100 ранены.

«Погибла Полина Ивановна Меньших. Мы никогда не были подругами и имели разный взгляд на преподавание, но тем не менее, все наши споры и дискуссии всегда проходили из позиции взаимного уважения. Это большая потеря. Осиротел целый коллектив и мы — ее коллеги тоже немного осиротели», — пишет автор аккаунта @funny_golliwog в социальной сети X.

Кроме того, смерть Меньших подтвердила ее ученица — танцовщица Екатерина Лазарева. «Очень много народу в шоке и скорби. Полина Ивановна [Меньших] собрала невероятное количество народу за жизнь и научила танцевать, преподавать и спровадила учиться дальше. Видимо, миссия выполнена», — написала она в Facebook (принадлежит Meta*).

Полина Меньших — педагог, режиссер и хореограф из Москвы. Она окончила Московский государственный институт культуры по специальности «балетмейстер-педагог». В ее социальных сетях указано, что она работает в театре-студии Lege artis. Кроме того, Меньших — автор мюзикла «Последнее испытание».