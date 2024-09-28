В Казачьей Лопани Харьковской области в результате атаки дрона погиб судья Верховного суда Украины Леонид Лобойко. Во время прилета БПЛА он находился в автомобиле, уточнили в областной прокуратуре.

Информацию о гибели Лобойко подтвердили в Верховном суде Украины. «В сердцах всех, кто знал Леонида Лобойко, навсегда останется память о нем как о добром, мудром и отзывчивом человеке. Вечная память…», — говорится в сообщении суда.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов уточнил, что в результате попадания дрона в легковой автомобиль один человек погиб, три женщины получили ранения и были госпитализированы.

По версии украинского следствия, FPV-дрон попал в автомобиль Mitsubishi Lance, за рулем которого находился 61-летний судья Верховного суда. Согласно предварительным данным, три пострадавшие женщины в момент удара также были в машине.

«Уточненная информация будет предоставлена после установления всех деталей», — подчеркнули в прокуратуре.

Российские военные удары не комментировали. Власти России неоднократно заявляли, что не наносят удары по гражданским объектам на Украине. В частности, в июле официальный представитель Кремля Дмитрий Песков утверждал: «Мы не совершаем ударов по гражданским целям, удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе имеющим отношение к военному потенциалу режима».

По данным Минобороны России, 28 сентября ПВО уничтожили украинские дроны над Орловской, Брянской и Белгородской областями.