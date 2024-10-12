Археологи обнаружили захоронение с останками не менее 12 человек и артефактами, возраст которых оценивается минимум в 2 тысячи лет, под набатейским храмом Эль-Хазне («Сокровищница») в самом сердце древнего иорданского города Петра, передает CNN.

Группа под руководством исполнительного директора Американского центра исследований Пирса Пола Крисмана провела раскопки под сокровищницей, чтобы проверить предположения о том, что две гробницы, найденные в 2003 году под левой стороной памятника, были не единственными секретными подземными камерами под Эль-Хазне.

Сначала команда Крисмана использовала метод дистанционного зондирования радиолокационными импульсами, применяемый для обнаружения подземных объектов. Это исследование показало, что справа под сокровищницей с высокой долей вероятности находятся такие же пустоты, как и слева, где ранее были найдены гробницы. На этом основании археологи смогли получить разрешение на раскопки от иорданского правительства.

Летом 2024 года команда Крисмана наткнулась на гробницу, полную человеческих костей. Исследователи подчеркивают, что большинство захоронений, обнаруживаемых при раскопках в Петре, оказываются либо пустыми, либо уже сильно потревоженными. Но на этот раз ученым улыбнулась удача: они нашли целые скелеты, погребальные принадлежности из бронзы, железа и керамики.

Нетронутое захоронение дает редкую возможность больше узнать о жизни набатеев — древних аравийских кочевников, чье пустынное королевство процветало в период с IV века до н.э. по 106 год, сказал Крисман. «Это чрезвычайно редкое открытие. За два столетия, что Петра исследуется археологами, ничего подобного ранее не находили», — отмечает CNN, подчеркивая, что гробница была обнаружена под одним из самых известных зданий в мире.

По словам исследователей, их находка может оказаться крупнейшей коллекцией человеческих останков, найденных в одном месте в Петре. Петра была признана одним из Новых семи чудес света в 2000-х годах за уникальную архитектуру и многочисленные тайны, которые все еще окружают город.

Хотя эксперты на протяжении столетий спорят о предназначении Эль-Хазне, наиболее популярной теорией является то, что памятник служил мавзолеем, хотя никаких останков внутри самого здания обнаружено не было. Храм посещают сотни тысяч туристов в год. Он также был показан в нескольких фильмах, наиболее известным из которых является «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989), где Эль-Хазне изображается местом хранения Святого Грааля.

Крисман отметил, что они с коллегами нашли в гробнице несколько сосудов, а между костями рук одного скелета лежала керамическая чаша, по форме напоминающая Святой Грааль. «Это был действительно потрясающий момент, когда история подражает искусству», — поделился археолог.

По его словам, все найденные его командой артефакты очень хорошо сохранились, хотя человеческие кости оказались более хрупкими, чем они ожидали, — возможно, из-за влажности и сезонных наводнений в Петре, а также пористого песчаника вокруг гробницы, который удерживает воду. На некоторых костях обнаружена плесень, добавил Крисман.

Археолог напомнил, что лишь несколько гробниц, найденных в Петре за последние десятилетия, были обнаружены с нетронутыми захоронениями. Он предположил, что осквернения могил, скорее всего, были совершены путниками, которые искали защиту от палящего солнца в пустыне.

В 2003 году в двух гробницах, обнаруженных под левой стороной Эль-Хазне археологами из Иорданского департамента древностей, были найдены фрагменты скелетов, но данные о них до сих пор не опубликованы, поэтому неизвестно даже, сколько человек там похоронено.

«Мы надеялись найти что-то, что расскажет нам больше о древних людях и месте. Человеческие останки могут быть действительно ценным источником информации в этом отношении. Захоронения в этой гробнице сочлененные, кости не были перемещены и перемешаны, так что это большая редкость», — говорит Крисман.

Погребальные практики набатейцев остаются загадкой. В литературе набатейское общество часто описывается как эгалитарное, где царь был ближе к низшим классам, чем правители в других цивилизациях. Найденные до сих пор набатейские гробницы подтверждают эту теорию, поскольку не демонстрируют явных различий между захоронениями богатых и бедных людей. Поэтому, пояснил Крисман, трудно сказать, является ли обнаруженное его командой захоронение «королевским».

По словам археолога, они с коллегами подозревают, что многие артефакты — текстильные изделия и украшения, тканевые повязки, ожерелья и бусины — могли быть утрачены из-за влажности и паводковых вод, которые просачивались сквозь грунт и уходили вглубь.

Сейчас археологи продолжают изучать найденные останки, рассчитывая датировать их и артефакты из гробницы. Они также надеются извлечь ДНК из костей, чтобы определить, были ли люди из могилы связаны между собой. Другие анализы могут помочь определить рацион питания этих людей и узнать, занимались ли они физическим трудом.

«Они, должно быть, занимали чрезвычайно важное положение, учитывая место, в котором их похоронили, — оно такое престижное, это главный вход в город. Я думаю, изучение того, кем они были, действительно поможет раскрыть новую главу истории Эль-Хазне», — подытожил Крисман.