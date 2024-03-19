В Калининградской области в результате «нештатной ситуации» произошел пожар на борту траулера «Капитан Лобанов», один человек погиб. Об этом сообщил глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, слова которого приводит «Интерфакс».

Один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии, еще двое ― в состоянии средней тяжести, передает ТАСС. Четвертому пострадавшему оказали помощь и направили его на амбулаторное наблюдение.

Семье погибшего выплатят 1 млн рублей, семьям пострадавших — по 500 тыс. рублей, добавил Лысков. Траулер после пожара буксируют в порт Калининграда. Ситуация находится на контроле губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Груженый рыбой траулер «Капитан Лобанова» вышел из города Светлый и направлялся в Балтийск, пишет Shot. По предварительным данным, которые приводит телеграм-канал Baza, на борту судна произошел взрыв. Траулер в это время находился в Балтийском море недалеко от побережья, он подал сигнал бедствия около 11:00.

На борту было семь членов экипажа. Как пишет Shot, на судне «раздался хлопок» и возник пожар, потушить его самостоятельно экипаж не смог. По данным телеграм-каналов, двое человек после случившегося числятся пропавшими без вести.

В апреле 2021 года «Капитан Лобанов» завалился набок при спуске на воду и частично затонул вблизи города Светлый, тогда никто не пострадал.