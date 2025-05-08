В четверг, 8 мая в Софиевской Борщаговке под Киевом 63-летний мужчина открыл огонь из автомата по машине и жилому дома. Как сообщают украинские СМИ, жертвой стрелка стал военный и его теща.

Подозреваемого вскоре задержала полиция. При задержании мужчина сопротивления не оказывал.

Оказалось, что жертвой убийцы стал военнослужащий ВСУ, месяц назад продавший ему автоматическую винтовку за тысячу долларов. Сегодня между ними произошла ссора, военный требовал заплатить за оружие дополнительную сумму денег.

Покупатель не согласился с условием и расстрелял автомобиль своего оппонента, затем застрелил его тещу, после чего отправился к себе домой. В течение часа его задержали.