В Сухобузимском районе Красноярского края начальник поселкового отделения почтовой связи подозревается в присвоении денежных средств и поджоге почтового отделения. Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, в январе 2025 года женщина, использовав служебное положение, присвоила более 190 тысяч рублей. Чтобы скрыть это, подозреваемая подожгла почтовое отделение.

«В результате умышленного уничтожения имущества АО “Почта России” причинен ущерб в значительном размере», — отметили в СК.

В отношении женщины по материалам полиции возбудили уголовное дело по двум статьям УК Рф — ч. 3 ст. 160 (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере) и ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение имущества путем поджога, повлекшее тяжкие последствия).

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.