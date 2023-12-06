В Рязанской области полицейский погиб в результате стрельбы, которую местный житель открыл во время конфликта с бывшей женой. Мужчину задержали и доставили в больницу, возбуждено уголовное дело. Что известно об инциденте, — в материале RTVI.

Днем 6 декабря уроженец Вологодской области оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов при проведении следственных действий в селе Высокое, сообщили в управлении СК по Рязанской области.

«Им был произведен выстрел из охотничьего ружья, в результате которого погиб сотрудник УМВД России по Вологодской области», ― говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемого обезвредили при силовой поддержке сотрудников Росгвардии и доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК).

На место происшествия выезжал прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев, расследование дела находится под его контролем, сообщили в региональной прокуратуре.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, задержанный открыл стрельбу в результате конфликта с бывшей женой, который длился несколько лет.

«Причина — раздел имущества и детей. В среду к злоумышленнику пришли полицейские по заявлению экс-супруги. В результате мужчина открыл стрельбу», — сказал собеседник агентства.

Телеграм-каналы 112 и Shot сообщают, что стрелявшего зовут Александр Глебов. По данным 112, полицейские приехали к нему по заявлению его бывшей жены Светланы Зиновьевой. Женщина заявляла, что мужчина издевался над ней и бил.

Mash напоминает, что Зиновьева принимала участие в программе «Мужское и женское» на Первом канале и рассказывала, что муж запер ее с маленькими детьми на 10 дней без еды, воды и мобильного телефона. Ролик получил известность, поскольку в беседе выяснилось, что дверь в квартиру можно было открыть изнутри, но, как утверждала женщина, сделать это было некому, поскольку у нее самой «отказали ноги».

По данным телеграм-каналов, бывшие супруги после развода в 2015 году не могли поделить недвижимость и бизнес.

Охотничье ружье, из которого стрелял Глебов, было не зарегистрировано, сообщили в УМВД по Рязанской области. По словам источника РИА Новости, задержанный ранее был судим за причинение вреда здоровья и угрозы убийством.