Памятник хану Котрагу, основателю Волжской Булгарии, который находится на Поповой горе в селе Ширяево Самарской области, все же демонтируют. Такое решение принял региональный Арбитражный суд.

В VII веке существовало государство под названием Великая Болгария, которое, по разным данным, располагалось в прикубанских и придонских степях. Его основателем считается хан Кубрат (Курбат). Государство после смерти хана было разделено между его пятью сыновьями и разгромлено хазарами. Одним из наследников Кубрата был Аспарух (по легенде — основатель современной Болгарии), другим — Котраг (Волжской Булгарии).

Монумент последнему привезли в Ширяево из Болгарии в начале 2023 года на средства болгарского фонда «Въздигане» («Вознесение»). Как рассказывала исполнительный директор культурно-исторического фонда «Булгарское наследие» Гюзяль Сагадатова, идею привезти скульптуру в регион поддержал действующий на тот момент глава Самарской области Дмитрий Азаров.

Памятник весом в 5 тонн везли через Иран и Азербайджан, так как его не пропустили через турецко-грузинскую границу. Разрешение на монтаж выдавал экс-глава Росимущества Самарской области Айвар Кинжабаев, который был позднее арестован за незаконную земельную сделку.

Монумент был установлен на Поповой горе на исторической площадке, которую с 2008 г. развивает Культурно-исторический фонд «Булгарское наследие», рядом с памятным знаком «Южная граница Волжской Булгарии».

19 ноября 2024 года мэрия города Жигулевска постановила до 6 декабря снести памятник Котрагу из-за «нарушения процедуры предварительного разрешения на установку».

Также власти города провели опрос среди местных жителей по поводу демонтажа скульптуры: 459 человек поддержали это решение, 160 выступили против.

Фонд «Булгарское наследие» решил через суд оспорить постановление мэрии Жигулевска, однако суд встал на сторону администрации города.

По данным «Волга.Ньюс», среди тех, кто выступал против сохранения памятника, были те, кто указывал, что Болгария является членом НАТО и недружественной страной. До какого срока скульптура должна быть демонтирована, не уточняется.