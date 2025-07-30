ВСУ вечером во вторник и в ночь на среду атаковали российские регионы беспилотниками. В Курской области погиб мирный житель, а в Белгороде утром под удар попал многоквартирный дом. Подробнее — в материале RTVI.

С полуночи до 03:50 дежурные средства ПВО сбили три украинских беспилотника самолетного типа в Брянской области, сообщило Минобороны. С 21:50 до полуночи военные перехватили еще пять дронов в Курской и Тульской областях. До этого БПЛА уничтожили в Орловской области.

Белгород

Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительной информации, никто не пострадал.

«В результате детонации повреждены остекление порядка десяти квартир и фасад. Осколками посечены 24 автомобиля. Подомовой обход продолжается», — написал глава региона.

Он выехал на место ЧП и встретился с собственниками пострадавших квартир. Представители мэрии уже приступили к обходу и составлению актов о повреждениях.

Как уточнил мэр Белгорода Валентин Демидов, БПЛА атаковал дом в 06:19. Удар пришелся на секции в районе 17-19 этажей.

«Повреждены десять квартир (в основном, остекление), облицовка фасада на уровне трех этажей, 24 припаркованных автомобиля. Все оперативные службы прибыли на место. Начинают работу управы — их задача составить стартовые акты, чтобы строители могли приступить к восстановлению повреждений», — добавил мэр.

Гладков отметил, что вместе с МЧС следует проработать и начать применять более четкий алгоритм действий для жителей после атак беспилотников.

«Часто враг атакует сразу несколькими БПЛА, и после первого удара может произойти второй. Обычные жители этого не понимают. Поэтому повторная атака, скорее всего, может привести к гибели или серьезным ранениям. Нужно через громкоговорители предупреждать покидать место атаки, уходить с открытых участков», — объяснил губернатор.

По его словам, правоохранители и МЧС должны помогать жителям вывозить транспорт из поврежденных дворов, а мирное население должно находиться в закрытых помещениях с глухими стенами.

Возле атакованного дома продолжают работать экстренные службы. Власти уточняют информацию о последствиях удара БПЛА.

Белгородская область

Вечером 29 июля украинские военные атаковали Шебекинский округ. По грузовику в селе Нежеголь ударил FPV-дрон, пострадали трое мужчин, написал Гладков.

«У одного из них травматическая ампутация руки, двое получили минно-взрывные травмы, баротравмы и осколочные ранения. Все пострадавшие доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ, где им оказывают необходимую помощь. Транспортное средство повреждено», — уточнил глава региона.

Еще один БПЛА ударил по частному дому, а в селе Белянка при уборочных работах от детонации взрывного устройства повреждения получили комбайн и КамАЗ.

Под атаку украинских дронов попал валуйский поселок Уразово. Один из аппаратов взорвался при падении на дорогу, повреждения получили частный дом, магазин и три легковых автомобиля. Второй беспилотник ударил по припаркованной машине.

«В Краснояружском районе в селе Графовка в результате атаки беспилотника поврежден частный дом. В селе Зозули Борисовского района дрон сдетонировал возле частного дома — посечены забор и легковой автомобиль», — добавил Гладков.

Позже украинский дрон ударил по автомобилю в шебекинском селе Вознесеновка, пострадала семейная пара. Бойцы подразделения «Орлан» доставили раненую женщину в Шебекинскую ЦРБ, ее муж самостоятельно добрался до больницы.

Примерно в 21:35 еще один украинский БПЛА атаковал автомобиль в шебекинском селе Ржевка, пострадал мирный житель. Его доставили в центральную районную больницу, медики оказывают ему помощь.

«К сожалению, атаки беспилотных летательных аппаратов, обстрелы приграничья Белгородской области продолжаются. Только за вчерашний день пострадало 11 мирных жителей. За июль было ранено 139 человек, из них — 12 детей», — констатировал белгородский губернатор.

Курская область и ДНР

Под ударом украинского БПЛА оказалось глушковское село Карыж, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. В результате атаки погиб 19-летний сотрудник компании «Алабуга». Глава региона выразил соболезнования родным и близким молодого человека.

«Варварские, бесчеловечные преступления нацистов. Уверен, что каждый преступник, который повинен в гибели наших мирных граждан, понесет наказание!» — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Петровском районе Донецка вчера погиб мужчина, еще один получил ранения.

«В результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса погиб мужчина 1960 г.р., ранения средней степени тяжести получил мужчина 2001 г.р., ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — уточнил Пушилин.

Он добавил, что ВСУ совершили три атаки с применением ствольной артиллерии и ударных БПЛА. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате отражения атак беспилотников никто не пострадал.