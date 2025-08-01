В ночь на 1 августа ночью дежурные средства ПВО отразили атаку 60 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. В результате падения обломков БПЛА повреждения получили несколько жилых домов в Ростовской области, есть пострадавшие в Белгородской, Запорожской областях и в ДНР. Подробнее — в материале RTVI.

С 23:30 до 04:00 был уничтожен 31 аппарат над Белгородской областью, 12 — в Ростовской области, пять — на Кубани, четыре — над акваторией Черного моря, три — в Воронежской области, по два — в Тульской и Липецкой областях, еще один — над акваторией Азовского моря. Накануне вечером три дрона уничтожили над Черным морем, Белгородской и Курской областями.

Белгородская область

В результате детонации беспилотника на территории коммерческого объекта в красногвардейском селе Быково пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Раненый самостоятельно обратился в Красногвардейскую ЦРБ, медики оказали ему помощь, лечение мужчина будет проходить амбулаторно. Глава региона добавил, что власти уточняют информацию о последствиях атаки.

Вечером в результате обстрела Шебекина погиб мужчина.

«От всех жителей Белгородской области и от себя лично приношу искренние соболезнования всем родным и близким погибшего», — написал Вячеслав Гладков.

Повреждения получили четыре частных дома, социальный объект и легковой автомобиль. Частично повреждены ЛЭП и линии газоснабжения.

Около полуночи Шебекино подверглось повторному обстрелу, ранения получили еще двое человек.

«Бойцы самообороны доставили пострадавшую с баротравмой в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медпомощи она отпущена домой на амбулаторное лечение. В городе в трех частных домовладениях выбиты окна, повреждены кровли, заборы и надворные постройки», — уточнил губернатор Белгородской области.

На участке автодороги Красная Яруга — Сергиевка легковой автомобиль атакован дроном. Мужчине, получившему осколочные ранения ноги, оказана необходимая помощь в Краснояружской ЦРБ.

Также вечером в результате атаки украинского БПЛА на грузовик в поселке Шамино пострадали двое мужчин. С минно-взрывными и баротравмами их доставили в больницу №2 г. Белгорода, врачи оказали им всю необходимую помощь.

«От предложенной госпитализации мужчины отказались, лечение будут проходить амбулаторно. Транспортное средство полностью сгорело», — написал глава региона.

На дороге Архангельское — Шамино выгорела легковушка, повреждены два авто в грайворонском селе Смородино, а в поселке Ракитное удар пришелся по парковке сельхозпредприятия, повреждения получили десять машин, две полностью сгорели.

Ростовская область

Под ударом БПЛА оказались Таганрог, Новошахтинск, Мясниковский, Родионово-Несветайский, Неклиновский и Тарасовский районы, написал в телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь. По его словам, в результате отражения атак есть повреждения.

«В Новошахтинске выбиты стекла в частном доме по улице Октябрьской, где проживает многодетная семья. В крышу дома по улице Байдукова попали фрагменты БПЛА. На место выехали экстренные службы», — уточнил Слюсарь.

В неклиновском селе Петрушино в частном доме повреждения получила внешняя стена, в доме на Заводской улице загорелась кровля, у Родионово-Несветайской слободы загорелась трава на площади 100 квадратных метров.

«Прибывшие на место пожарные расчеты оперативно потушили огонь. Главное, никто из людей не пострадал. Семьям, у которых повреждено имущество, поможем его восстановить», — подчеркнул глава региона.

Он пообещал, что с утра упавшие обломки БПЛА начнут обследовать. Жителям он посоветовал не приближаться к фрагментам беспилотников, а в случае обнаружения позвонить по телефону 112.

«Оперативные службы занимаются ликвидацией фрагментов БПЛА, которые упали на территорию нашего города. Пострадавших нет. Повреждений нет», — добавила глава Таганрога Светлана Камбулова.

Другие регионы

Вечером в Пологовском районе Запорожской области был атакован гражданский автомобиль, погибли женщина 1984 года рождения, ее 14-летний сын и женщина 1971 года рождения, написал в телеграм-канале губернатор Евгений Балицкий.

«Водитель, мужчина 1978 года рождения, получил тяжелые ранения. Нахожусь на связи с оперативными службами. Пострадавшему и семье погибших будет оказана всесторонняя помощь», — пообещал глава региона.

В результате атак в ДНР накануне пострадали трое человек, сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Повреждено жилое домостроение и два объекта гражданской инфраструктуры в Никитовском районе Горловки (котельная, газопровод)», — написал он.

По словам Пушилина, ВСУ совершили 15 вооруженных атак с применением ударных БПЛА.

Режим беспилотной опасности ночью объявляли в Северной Осетии и Пензенской области, утром их отменили. В Тульской области средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА.

«Пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры и зданий не зафиксировано. Оперативные службы работают на месте», — написал губернатор Дмитрий Миляев.

Несколько раз угрозу атаки БПЛА объявляли в Воронежской области.

«Над Воронежской областью дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены несколько беспилотников. По предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле нет», — уточнил губернатор Александр Гусев.

Утром в регионе отменили режим опасности БПЛА.