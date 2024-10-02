Задержан человек, подозреваемый в краже трех кенгуру из зоопарков Ярославской и Калужской областей. По предварительным данным, один из кенгурят погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Неназванный источник РИА Новости уточнил, что подозреваемого задержали во Владимирской области. Собеседник RT в правоохранительных органах рассказал, что похититель детенышей кенгуру «очень маленького роста», его допросили правоохранители.

В ночь на 27 сентября из зоопарка в Ярославской области был украден кенгуренок по кличке Крош. В ночь на 1 октября похитили двух детенышей кенгуру из парка птиц «Воробьи» в Калужской области. Полиция завела уголовные дела по фактам похищения животных.

В ночь на 30 сентября из парка птиц «Воробьи», который расположен в бывшем совхозе «Победа» на границе Московской и Калужской областей, украли двух шестимесячных кенгуру.

«Пришли ночью, зашли, срезали забор, зашли в сарай и украли двоих», — рассказал в беседе с RTVI хозяин парка «Воробьи».

По предварительным данным, похититель уже продал одного кенгуренка. Еще одно животное, которого мужчина хотел обменять на макаку, вероятно, умерло. Погибший детеныш кенгуру был младше всех. Вероятно, его украли из парка в Калужской области.

Информация о состоянии третьего уточняется. Как пишет «Москва-24», кенгуренка, с которым задержанный не успел ничего сделать, отправят домой, в Ярославский зоопарк.