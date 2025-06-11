В Камышине Волгоградской области силовики задержали мужчину, который 8 июня открыл стрельбу по двум гражданам в городе Петров Вал. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Подозреваемый открыл стрельбу и нанес огнестрельные ранения двоим потерпевшим, после чего 33-летний фигурант скрылся. МВД отмечает, что его поисками занимались сотрудники региональной полиции, ФСБ, СК, Росгвардии, Минобороны и комендатуры Камышинского гарнизона.

В результате 11 июня злоумышленник был задержан, его передали следственным органам. Полицейские также обнаружили оружие, которое могло быть использовано при стрельбе. На опубликованных МВД кадрах видно, что оно лежит в кустах.

Телеграм-канал Baza пишет, что задержанный — 33-летний контрактник, который якобы сбежал из воинской части с автоматом и пошел на встречу с любовником жены. По данным канала, мужчина предварительно связался с «предполагаемым соперником» и договорился с ним увидеться, но тот пришел не один.

Все участники встречи знали друг друга, но разговор у них не сложился, утверждает Baza. Сбежавший контрактник открыл огонь по знакомым, причиной стрельбы стали «ревность и месть». В результате один из пострадавших был доставлен в реанимацию, второй получил ранения средней тяжести. Стрелку удалось скрыться на автомобиле, отмечал канал.

Портал V1.ru также указывал, что мужчина с оружием покинул воинскую часть, расстрелял двух человек и скрылся. По данным издания, задержанный был ранее судим. В настоящее время он якобы является участником военной операции на Украине.