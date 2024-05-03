Власти Берлина намерены бесплатно отдать бывшую виллу рейхсминистра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса новым владельцам, которые будут готовы реконструировать и содержать здание. Об этом 3 мая пишет Deutsche Welle (DW)* со ссылкой на министра финансов немецкой столицы Штефана Эверса. По его словам, хозяина для особняка не могут найти уже более 20 лет.

«Я предлагаю любому, кто захочет занять этот объект, принять его в качестве подарка от земли Берлин», — заявил Эверс.

Он отметил, что если властям не удастся найти желающих, готовых отреставрировать поместье, его придется снести.

Вилла Геббельса расположена на острове Шваненвердер, который также известен как Лебединый остров, рядом с Богенским озером. Здание было построено в 1936 году на участке в 17 га. Как пишет Associated Press (AP), Геббельс использовал поместье для приема «нацистских лидеров, художников и актеров». После Второй мировой войны на территории виллы располагалась больница. Затем здание перешло к молодежному крылу коммунистической партии Восточной Германии, которое построило на территории поместья учебный центр и несколько жилых корпусов, отмечает AP.

В 1990 году право собственности на участок с виллой Геббельса вернулось к федеральной земле Берлин. Однако, по данным AP, город не нашел ему применения. При этом обслуживание комплекса построек обходится Берлину в €280 тыс. ежегодно, а реконструкция особняка будет стоить «миллионы евро».

В конце марта газета The Times писала, что власти не готовы «продолжать тратить деньги государственных налогоплательщиков» на виллу Геббельса. Представитель Берлинской компании по управлению недвижимостью (BIM) Анжела Деппе указывала, что в ближайшие недели будут проведены переговоры по поводу плана развития этого объекта. По ее словам, решению вопроса могут поспособствовать частные инвесторы.

Сохранить разрушающуюся виллу требуют и местные политики, которые призывали ввести пятилетний мораторий на снос объекта, а также заявляли о необходимости продолжить переговоры, посвященные его сохранению. По их словам, вилла должна быть спасена, поскольку на ее территории находятся архитектурные памятники, которые «имеют международное значение с точки зрения культуры памяти».

The Times указывает, что предыдущие попытки сохранить виллу Геббельса и найти ей новое применение «ни к чему не привели». В разное время предлагалось открыть на этом месте отель, йога-центр, экологически чистую деревню с мастерскими художников и академию для студентов. Экономический эксперт Свен Хайнеманн подчеркнул, что ситуация с поместьем «представляет собой неприемлемую экономическую ситуацию». «Это означает, что памятник может быть снесен. Это подтвердили и юристы», — добавил он.

*внесено Минюстом России в реестр иностранных агентов