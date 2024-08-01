Один подъезд пятиэтажного жилого дома №83 на Сибирской улице в Нижнем Тагиле полностью обрушился в результате взрыва, сообщает TagilCity.ru. Официальных данных о происшествии пока не поступало.

«На Вагонке пятиэтажка рухнула словно карточный домик от мощного взрыва бытового газа. Буквально несколько минут назад прогремел мощный взрыв. “В 5-этажке прогремел взрыв… мощно. Взорвался газ. Сибирская”, — пишут подписчики сообщества «Инцидент Нижний Тагил».

Телеграм-канал «112» сообщает, что информации о пострадавших в результате взрыва и обрушения пока нет, а на месте происшествия работают экстренные службы. ТАСС-Урал пишет, что есть пострадавшие: из-под завалов доносятся крики жильцов, там якобы находятся пять человек. Уже спасены двое детей, одному из них три месяца, утверждает Mash.

«Состояние троих пострадавших, которых достали из-под завалов дома в Нижнем Тагиле — стабильное. Среди них двое детей. Поиски ещё двоих человек, в том числе ребёнка, продолжаются», — пишет телеграм-канал Shot.

Дом был построен в 1971 году и, по данным сайта ГИС ЖКХ, находился в исправном состоянии с износом не более 30%. Обслуживала здание «УК «ТАГИЛ-СИТИ». В доме 80 жилых квартир и шесть подъездов, уточняет Е1. По данным издания, капремонт дома должны были провести в 2030-2032 годах — отремонтировать крышу, фасад, фундамент, подвал и коммуникации. Систему газоснабжения планировалось ремонтировать только в 2042-2044 годах, ее последняя проверка проводилась 19 июля.

Жильцы соседнего дома рассказали журналистам, что перед обрушением подъезда слышали громкий хлопок, от которого у них в квартирах повылетали оконные стекла.

Причиной обрушения подъезда стал «взрыв газовоздушной смеси», проводится эвакуация жильцов, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.