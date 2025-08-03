США и Израиль ищут новые пути для прекращения огня в секторе Газа и освобождения заложников, так как прежний подход, похоже, «провалился», сообщает Axios. Издание пришло к такому выводу, проанализировав заявления спецпосланника президента США Стива Уиткоффа по сектору Газа.

Недавно Уиткофф встретился с десятками семей заложников, удерживаемых радикальным движением ХАМАС, где заявил, что американский лидер Дональд Трамп хочет изменить свою политику в отношении Палестины. По его словам, речь идет о том, чтобы вместо «частичного и поэтапного прекращения огня в Газе и сделки по заложникам» перейти к заключению «комплексного соглашения, которое одновременно завершит войну и вернет всех оставшихся заложников».

«Замечания Уиткоффа <…> являются признанием того, что подход, которого Израиль и США придерживались в течение последних шести месяцев, пытаясь достичь частичного и поэтапного прекращения огня и сделки по заложникам, провалился», — считает Axios.

Два участника встречи рассказали, что спецпосланник Трампа «долго слушал каждого члена семьи, который хотел высказаться».

«У нас никогда не бывает таких встреч с высокопоставленными израильскими правительственными чиновниками», — сказал один из них.

Уиткофф, как говорится в статье, сообщил присутствующим, что у него нет «идеальных новостей» для них, но подчеркнул, что «мы в конечном итоге добьемся успеха» в этом вопросе.

«Президент Трамп теперь считает, что все должны вернуться домой одновременно — никаких частичных сделок, это не работает. <…> Теперь мы должны вернуть всех 20 [заложников] сразу. <…> Мы считаем, что должны сместить эти переговоры к варианту “все или ничего”, чтобы все вернулись домой. Мы думаем, что это будет успешно, и у нас есть план», — сказал Уиткофф.

Кроме того, Уиткофф заявил участникам встречи, что любая сделка по прекращению войны в секторе Газа должна включать демилитаризацию ХАМАС.

«ХАМАС заявил, что готов к демилитаризации. Но даже помимо этого, несколько арабских правительств сейчас требуют, чтобы ХАМАС демилитаризовался. Так что мы очень близки к решению вокруг этой войны», — сказал он.

Однако ХАМАС позже заявил, что не сложит оружие, пока не появится независимое палестинское государство со столицей в Иерусалиме. Представители движения назвали визит Уиткоффа в Израиль «не более чем заранее срежиссированным театральным представлением», призванным обеспечить Израилю «политическое прикрытие».

О ситуации со сделкой между ХАМАС и Израилем

Axios отмечает, что Трамп и Уиткофф сыграли большую роль в заключении январского соглашения Израиля и ХАМАС о прекращении огня, а также освобождении заложников. Сделка, благодаря которой домой смогли вернуться 33 человека, должна была создать условия для проведения переговоров о заключении комплексного соглашения, которое позволило бы завершить конфликт и освободить оставшихся узников, говорится в статье.

«Но администрация Трампа позволила премьер-министру Израиля [Биньямину] Нетаньяху нарушить это соглашение, не ведя серьезных переговоров о его следующем этапе. Израиль в одностороннем порядке возобновил войну в марте», — пишет Axios.

С тех пор израильский премьер, как утверждает издание, «предпочитал добиваться частичного и поэтапного прекращения огня и сделки по заложникам».

«Он делал это по внутриполитическим причинам, чтобы не брать на себя обязательства по прекращению войны», — говорится в материале.

Трамп, в отличие от Нетаньяху, хоть и предпочитал договориться о комплексной сделке, но при этом «поддержал подход Нетаньяху во время последующих раундов переговоров, которые до сих пор все провалились», утверждает Axios.

«На встрече с семьями заложников 10 дней назад госсекретарь Марко Рубио дал понять, что он и Трамп по-прежнему не считают поэтапный подход правильным, и намекнул, что, возможно, пришло время изучить более комплексный подход для прекращения войны и освобождения всех оставшихся заложников», — сообщает издание.

Один из израильских чиновников, чье имя не приводится, рассказал, что Уиткофф и Нетаньяху в четверг, 31 июля, обсудили возникший «тупик в переговорах по прекращению огня в Газе и сделке по заложникам», а также возможность перехода от поэтапной и частичной сделки по Палестине к комплексной.

«Между Израилем и США формируется понимание, что в свете непримиримой позиции ХАМАС необходимо перейти от схемы освобождения некоторых заложников к схеме освобождения всех заложников, разоружения ХАМАС и демилитаризации сектора Газа», — сказал израильский чиновник.

При этом три источника Axios сообщили, что окончательное решение «об изменении курса еще не принято», а прежнее предложение Израиля о 60-дневном прекращении огня в обмен на освобождение 10 живых заложников и тел 18 погибших заложников все еще актуально. Израильский чиновник заявил, что пока ответа от ХАМАС еще нет, но «может измениться в ближайшем будущем».