Пятерых молодых людей, в том числе несовершеннолетнего, обвиняют в попытке устроить теракт в воинской части в подмосковной Балашихе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Пятеро граждан России, один из которых является несовершеннолетним, планировали проникнуть на территорию одной из воинских частей в Балашихе, вырыв подкоп под оградой. Там они хотели поджечь имеющуюся военную технику», — рассказал собеседник издания.

По данным ТАСС, задержанных арестовали, их дело по существу начал рассматривать 2-й Западный окружной военный суд. Всем пятерым предъявлено обвинение по ст. 30, ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту).

Также в деле подсудимых фигурирует эпизод с поджогом медицинской машины одной из государственных российских структур. ТАСС уточнил, что в момент, когда задержанные устроили пожар, в автомобили находились баллоны с кислородом для медицинского оборудования.

По данным агентства, обвиняемые получали инструкции по совершению теракта через Telegram от кураторов из Украины, связанных со спецслужбами.