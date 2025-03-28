Россиянки могут зарабатывать больше своих спутников, в этом нет ничего такого, заявил RTVI депутат Госдумы Виталий Милонов. Однако, добавил он, нельзя считать мужчинами тех, кто пытается «обворожить» дам «поднакаченными бритыми мускулами».

Ранее «Известия» опубликовали результаты опроса сервиса Mamba, согласно которым 64% опрошенных россиянок считают, что мужчина должен зарабатывать больше. Однако 62% респонденток «готовы дать шанс отношениям, если кавалер способен красиво ухаживать». При этом 34% опрошенных мужчин не против, чтобы их спутница получала зарплату выше, чем у них.

«Я рад, что большинство людей придерживаются традиционного взгляда на то, что мужчина должен быть добытчиком в семье, но с уважением относятся к женщинам, которые реализуют свои профессиональные навыки, также демонстрируют прекрасные бизнес-способности. У нас нет такой дискуссии в обществе: может ли женщина зарабатывать больше мужчины? Может», — сказал Милонов.

Он отметил, что в обществе «нет конфликта на эту тему», так как в стране есть пары с разным заработком: например, когда «женщина работает в бизнесе, а мужчина, предположим, научный работник». Впрочем, добавил он, есть «плохая тенденция, что некоторые мужчины выбирают для себя путь красивого ухаживания как путь заработка».

«Вот такие мужчины не являются мужчинами, [они] являются дешевыми копиями из низкосортных турецких сериалов — все эти поднакачанные бритые мускулы, которыми они, так сказать, пытаются обворожить морально неустойчивых дам. Это, конечно, не мужчины. Мужчина должен быть галантным с женщиной, но вот именно профессиональное такое суперухаживание — это, конечно, признак мужчины с вопросиками», — уточнил Милонов.

Ранее в ходе исследования, проведенного специалистами сервиса Работа.ру, выяснилось, что 55% россиян открыто обсуждают свои доходы с близкими, каждый пятый делится этой информацией только с избранными родственниками, а 13% скрытничают, причем эта тактика чаще свойственна женщинам, нежели мужчинам. Милонов тогда заявил RTVI, что желание россиянок скрывать доходы от мужей вполне нормальное, если оно не создает проблем в паре.