Автор книги «Черный лебедь», экономист и трейдер Нассим Талеб считает, что дефицит бюджета США расширяется до такой степени, что потребуется «чудо» для предотвращения серьезных последствий. По мнению Талеба, действия американского конгресса ведут страну к долговой спирали, подобной спирали смерти, приводит его слова Bloomberg.

«Пока конгресс продолжает увеличивать лимит долга и заключать сделки, потому что боится последствий правильных решений, то в конечном итоге возникнет долговая спираль. А долговая спираль подобна спирали смерти», — сказал экономист.

Он назвал растущую долговую нагрузку США «белым лебедем», понимая под этим наиболее вероятный риск. «Черный лебедь» же в его понимании — редкое событие, которое произошло неожиданно и имеет серьезные последствия.

Талеб не назвал конкретных сценариев обрушения рынка, но отметил, что к «белому лебедю» относится дефицит бюджета США, а также уязвимость экономики, которая сейчас менее устойчива к потрясениям, чем в предыдущие годы.

По мнению Талеба, причина сложившейся ситуации заключается в более сильной связи разных государств из-за мировой глобализации. Так проблемы одного региона могут вызвать цепную реакцию сложностей во всем мире. Экономист также добавил, что предотвратить «спираль» США может только «какое-то чудо извне».

Нассим Талеб известен в мире не только своими экономическими трудами, но и тем, что предсказал мировой финансовый кризис 2008 года.

В начале января Минфин США обновил данные о госдолге. По состоянию на 3 января задолженность американской казны составляет 34,001 трлн долларов. Еще три месяца назад показатель находился на уровне 33 трлн. Министр финансов США Джаннет Йеллен высказала беспокойство такими темпами роста долга. При этом, по ее мнению, внешний долг по-прежнему остается управляемым.