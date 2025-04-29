Подозреваемая в присвоении денежных средств из Президентского фонда культурных инициатив экс-глава автономной некоммерческой организации (АНО) «Фестивальная дирекция» Калининградской области Ольга Акопова задержана в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Официальной информации от правоохранительных органов о задержании пока нет. «Она задержана по подозрению в присвоении средств из Фонда президентских инициатив в особо крупном размере», — сообщил собеседник ТАСС.

Как уточняет источник «Клопса», Акопова подозревается в «особо крупном» хищении, и в ее задержании участвовали сотрудники УФСБ по Калининградской области. По данным РИА Новости, женщину задерживали московские полицейские. «[Размер ущерба] пока не называем — уточняется, один эпизод был или несколько. Размер особо крупный», — поделился собеседник агентства.

«Во вторник, 29 апреля, в Москве Акоповой должны избрать меру пресечения», — говорится в публикации «Клопса». «Решение о мере пресечения будет приниматься сегодня или завтра, место принятия решения уточняется», — утверждает «Новый Калининград» со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

Как заявил изданию «Клопс» министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак, ему известно о задержании Акоповой «только из телеграм-каналов». По его словам, последние два года Акопова находилась в декретном отпуске и работала «на полставки и на удалёнке», а с февраля 2025 года прекратила работу в организации вообще.

«Поэтому сказать что-то конкретное о тех событиях, о которых идёт речь, во всяком случае, в телеграм-каналах, сейчас достаточно сложно. Знаю только, что по всем грантам, которые выдавались “Фестивальной дирекции”, отчёты все сданы. В том числе и финансовые. И они приняты», — сказал он.

Ермак заявил, что со своей стороны не имеет претензий к экс-главе «Фестивальной дирекции», поскольку она «справлялась с работой нормально», и все проекты «в общем и целом выполнялись».

По информации телеграм-канала Amber Mash, в 2024 году Акопова получила 13 млн рублей грантовых средств на проведение исторического фестиваля «Первая мировая. Судьба России в мире» в Гусеве Калининградской области. Женщина якобы поручила младшему менеджеру заключить «хитрый договор» на выплату «солидного кэша» одному из подрядчиков за техническое сопровождение мероприятия, но в итоге эти деньги были похищены.

АНО «Фестивальная дирекция» учреждена Министерством культуры и туризма Калининградской области 21 января 2019 года, тогда же ее возглавила Ольга Акопова (Каверзина). В 2019 году в интервью изданию «Твой Бро» она рассказала, что именно глава регионального Минкульта предложил ей подать резюме на пост руководителя организации. «Про собеседование и открытую вакансию я узнала от Андрея Ермака, мы уже были с ним знакомы», — поясняла она.

АНО проводила такие фестивали и мероприятия как «Зимние каникулы на Балтике», «Музейная ночь», «Кантата». В сентябре 2024 года кинокритик Сусанна Альперина сообщила в своем телеграм-канале, что Акопова покинула «Фестивальная дирекцию» и возглавила в Крыму киностудию «Юг.Кино». В январе 2025 года руководителем АНО стала Анна Лахтик, которая до этого работала заместителем директора МАУ «Молодежный центр» администрации Калининграда.