В Тольятти 13-летнюю школьницу, подозреваемую в убийстве двух младших сводных сестер, на время следственных мероприятий отправили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечает телеграм-канал Baza, это означает, что девочку признали вменяемой, иначе бы ее поместили в психиатрическую клинику.

По данным следователей, в начале октября в квартире дома в Комсомольском районе Тольятти нашли тела двух девочек в возрасте двух и пяти лет с большим количеством ножевых ранений. Как пишет Baza, трупы лежали на балконе. По предварительной информации, школьница расправилась с сестрами потому, что не хотела, чтобы ее мать мирилась с отчимом на фоне случаев домашнего насилия.

По факту случившегося завели уголовное дело по статье об убийстве двух малолетних. Собеседник РИА Новости в силовых структурах рассказывал, что школьница дала признательные показания. По данным Baza, перед тем как зарезать сестер, 13-летняя девочка рассказала маме о покупке Уголовного кодекса, который она, вероятно, читала перед совершением преступления, — в нем позднее нашли закладку на странице со статьей «Убийство» (ст. 105).

«Вероятно, девочка знала, что после убийства сестер ее не будут судить», — пишет телеграм-канал.

Кроме того, школьница якобы рассказала, что в день убийства выпила алкоголь. Однако это уже невозможно проверить, поскольку после задержания у девочки не брали анализы.

По информации Baza, родной отец девочки планирует опротестовать решение о помещении дочери в специализированное учреждение, поскольку хочет, чтобы она жила вместе с ним.