13-летнюю девочку, подозреваемую в убийстве сестер в Тольятти Самарской области, направили в психиатрический стационар для проведения экспертизы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

«На причастность к совершению убийства проверяется 13-летняя сестра погибших. В настоящее время она помещена в психиатрический стационар с целью проведения психолого-психиатрической экспертизы», — отмечает СК.

Тела двух девочек 2 и 5 лет обнаружили в одном из многоквартирных домов Тольятти. В СК уточнили, что были зафиксированы признаки насильственной смерти — множество ножевых ранений шеи и туловища. Источник «Комсомольской правды» добавил, что детей «изрезали ножом, на их телах также виднелись следы от укусов».

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух малолетних (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК). Подозреваемой проходит 13-летняя сводная сестра убитых. По данным телеграм-канала Baza, после допроса в следственном комитете ее увезли в психоневрологический диспансер на экспертизу.

Baza пишет, что у девочки не было проблем с учебой и дисциплиной. При прохождении психологических тестирований в школе ее ответы на некоторые вопросы вызывали тревожность у педагогов, однако ничего критичного в них не увидели. Также у подростка была «определенно низкая социальная активность», отмечает телеграм-канал.

В то же время Shot утверждает, что в последние годы у 13-летней девочки появились признаки психического расстройства. По данным канала, с ней работали психологи, но на учете в психдиспансере она не состояла. По результатам экспертизы школьницу, вероятнее всего, направят на принудительное лечение, пишет канал.

«Это я! Аахахах»

В день убийства девочка сидела дома с младшими сестрами, пишет Baza. Родители в этот момент были в полиции на допросе по заявлению о незаконном проникновении в жилье, которое мать подала на отчима после очередной ссоры, добавляет канал.

Вечером родители вернулись домой, старшей дочери там не было. «С телефона матери школьнице написали сообщение и спросили, где она находится. Она ответила, что гуляет. Тогда последовал главный вопрос: «Ты знаешь, что произошло дома?». Ответ шокировал всех вокруг: «Это я! Аахахах», — пишет «КП».

Проблемы в семье

Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, всего в семье воспитывались пятеро детей — трое девочек 18, 13 и 10 лет от первого сожителя матери, и две девочки 2 и 5 лет — от второго, с которым она живет. По информации источника «КП», 41-летняя Ирина и 32-летний Юрий воспитывали четверых дочерей.

«Старшей дочери — 13 лет, средней — 10, а двум младшеньким — 5 и 2 года. Родители души не чаяли в своих девочках и доверяли старшим опеку над младшими. В тот страшный день 13-летняя Влада (имя изменено) осталась дома с младшими сестрами, пока родители и 10-летняя сестренка ушли по своим делам», — отмечает издание.

Shot пишет, что Ирина и Юрий воспитывали пятерых дочерей (2, 5, 10, 13 и 18 лет). Старшая уже жила отдельно. Телеграм-канал со ссылкой на близких семьи отмечает, что мужчина относился ко всем девочкам как к родным. Он часто гулял с ними в парке.

Соседи рассказали Shot, что никогда не видели родители ругающимися или кричащими на детей. При этом Baza утверждает, что между парой случались конфликты и скандалы.

Источник RT утверждает, что незадолго до трагедии мать выгнала отца убитых девочек из дома. Предположительно, из-за измены. Собеседник «Известий» утверждает, что девочка могла «пойти на преступление» из-за поведения сожителя своей матери.