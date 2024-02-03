Заместитель министра культуры Италии Витторио Сгарби, которого подозревают в краже картины XVII века и фальсификации истории ее происхождения, объявил об уходе со своего поста, пишет Corriere della Sera.

«Я немедленно уйду с поста заместителя министра правительства и сообщу об этом в ближайшие часы [премьер-министру Италии] Джорджии Мелони», — заявил Сгарби. В эту должность он вступил в ноябре 2022 года.

Причиной ухода замминистра стали не подозрения в краже картины, а расследование Управления по обеспечению конкуренции по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства, начатое на основании анонимных писем. В них говорилось, что замминистра ведет незаконную для госчиновника коммерческую деятельность, проводя платные занятия — в частности, выступив на конференции о Караваджо.

Комментируя случившееся, Сгарби подчеркнул, что своим назначением на пост замминистра был обязан как раз статусу «писателя, лектора и искусствоведа», но теперь его вынудили уволиться ровно по той же причине.

«Я ходил на конференции, чтобы поговорить о Микеланджело, Караваджо, Рафаэле. И я подумал: неужели моя деятельность искусствоведа несовместима с моей ролью [амминистра]? Поэтому я ухожу в отставку, чтобы иметь возможность свободно говорить о таких художниках как Микеланджело, Караваджо и Рафаэль», — пояснил Сгарби.

Он сообщил журналистам, что заработал на проведении лекций и семинаров около 150-200 тысяч евро, но все доходы декларировал согласно закону. По версии Сгарби, жалобы на него в Минкульт подал некий Дарио Ди Катерино, который якобы ранее пытался устроиться работать к заместителю министра, а тот отказался его нанять.

Сгарби признал, что не разговаривал со своим непосредственным начальником — министром культуры Дженнаро Санджулиано — с 23 октября 2023 года. Он дал понять, что считает недостойным сам факт рассмотрение анонимных писем в качестве повода для проверки. Авторов анонимных посланий Сгарби назвал «лишенными мужского достоинства».

Витторио Сгарби — автор многочисленных научных работ по итальянской культуре и её истории, с 1990-х годов считается одним из самых известных итальянских критиков современного искусства. Он вел собственную телепередачу и активно занимался политикой — неоднократно избирался в парламент страны, был хорошо знаком с Сильвио Берлускони и, как писали СМИ, якобы даже представлял его интересы при урегулировании некоторых деликатных вопросов. В 2001 году Сгарби был назначен заместителем госсекретаря Министерства культуры во втором правительстве Берлускони, а в 2002 году — заместителем министра культуры. Также он несколько раз избирался мэром нескольких итальянских городов.

В середине января 2023 года итальянские СМИ сообщили, что замминистра культуры подозревают в краже картины художника сиенской школы Рутилио Манетти стало известно в середине января. Полотно пропало из замка в Пьемонте в 2013 году, а в 2021 году было выставлено в Лукке как объект из личной коллекции Сгарби. Эксперты предположили, что картину отреставрировали и «подправили» для сокрытия ее происхождения. Сам Сгарби отрицает обвинения в свой адрес.

ТАСС называет Сгарби единственным из оставшихся в итальянском правительстве политиков, открыто выступающих против отмены российской культуры. Агентство напоминает, что в ноябре 2022 года он побывал в посольстве России в Риме на концерте пианистки Валентины Лисицы, которая столкнулась с проблемами в Европе из-за своей позиции по украинскому конфликту.