Девятиклассника, которого подозревают в подготовке нападения на школу, задержали в бурятском поселке Усть-Баргузин. У него изъяли схему учебного заведения и инструкцию по изготовлению «коктейля Молотова», сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Как уточняет собеседник агентства, подросток был задержан еще в начале февраля. На схеме школы он разметил места, где собирался осуществить взрывы и поджоги. После задержания и обыска по месту жительства он был отпущен домой под обязательство о явке.

Телеграм-канал Baza утверждает, что о планах подростка узнали из соцсетей, где он завел страницы под чужим именем и публиковал посты на тему «Колумбайна»*. По данным канала, мальчик воспитывается в неполной семье после развода родителей. Мать рассказала следователям, что в последнее время его травили в школе и угрожали подкараулить после уроков. Из-за издевательств он якобы перестал интересоваться учебой и общением с одноклассниками, хотя раньше получал хорошие оценки.

Мать подозреваемого заверила, что ее сын «никогда не отличался жестокостью и был спокойным мальчиком», а атрибутов, связанных с «Колумбайном»*, она у него не замечала.

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