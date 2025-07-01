Трое подростков изнасиловали 10-летнего ребенка бутылкой из-под минералки в детском лагере «Сосновый бор» Сухобузимского района Красноярского края. Об этом рассказала «8 каналу» мать пострадавшего.

«Подошли к нему, перевернули его на живот. Взяли подушку, положили ему на голову. И он сказал, что он не знает — то ли сели на нее, то ли как — и давили. Затем сняли с него штаны и бутылкой из-под минералки запихивали и засовывали где-то пять минут», — рассказала мать пострадавшего.

По ее словам, ребенка били каждый день после отбоя, чтобы он никому не рассказывал о произошедшем.

Источник ТВК сообщил, что «на теле мальчика есть синяки, повреждена задняя кишка». По данным телеканала, эксперты подтвердили, что это произошло в результате насилия. Ребенка не госпитализировали, он чувствует себя удовлетворительно, добавили в ТВК.

В Следственном управлении Следственного комитета по Красноярскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела в соответствии с п. «б» ч. 4 ст. 132 УК России (иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По данным следствия, подростки в возрасте 11 и 13 лет совершали нападение на ребенка дважды — 25 и 27 июня. Позднее мальчик рассказал о случившемся воспитателю и своей маме.

«По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — добавили в СК.

В информационном центре Следственного комитета сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал от главы ГСУ СК по краю Алексея Еремина представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования, а исполнение поручения было поставлено на контроль в центральном аппарате комитета.

Администрация Красноярска также организовала служебную проверку, по результатам которой будут приняты необходимые меры реагирования, пишет «Красраб.ру»

«Контракт с воспитателем «Соснового бора», в отряде которого находились несовершеннолетние, расторгнут. В муниципальных лагерях проводятся дополнительные инструктажи персонала», — отмечает издание.

Отмечается, что после поступления материалов по этому делу, подтверждающих вину подростков, они будут поставлены на учет городской комиссией по делам несовершеннолетних. Семье пострадавшего была предложена психологическая помощь.