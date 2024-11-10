В Казани подростки осквернили Вечный огонь на мемориальном комплексе в память воинам, которые пали в борьбе с фашизмом. Возбуждено уголовное дело, глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования. Сами подростки извинились, записав видеообращения.

Инцидент произошел в субботу, 9 ноября. Телеграм-канал «Казань на максималках» опубликовал видео, на котором видно, что сначала трое подростков шутили над памятником, махали пакетом и грели руки, а позже потушили огонь, бросив туда снег.

После этого молодых людей задержали, но сами они были «уверены, что ни в чем не виноваты и ничего противозаконного не делали», отмечал телеграм-канал. Уже 10 ноября подростки записали несколько видеообращений с извинениями и возложили к памятнику гвоздики.

«Мы хотели бы принести свои глубочайшие извинения за наш глупый поступок. Хотели бы сказать, что мы не преследовали цели оскорбить кого-либо и осквернить памятник. Просто мы хотели погреться, и наша детская шалость вышла из-под контроля», — сказал один из подростков.

Следственными органами СК по Татарстану возбуждено уголовное дело по ст. 354.1 Уголовного кодекса (осквернение символов воинской славы России), сообщает Следком.

Глава Следственного комитета поручил руководителю СУ СК по республике Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.