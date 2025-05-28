В Байкальске Иркутской области в ночь на 28 мая произошло массовое убийство. Подросток напал с ножом на своих сверстников, с которыми ночевал в частном доме. В результате погибли пять человек, включая самого злоумышленника. Еще четверо ранены.

Местом происшествия стало садовое товарищество «Горный Байкал» в Слюдянском районе. В одном из дачных домов СНТ группа несовершеннолетних отмечала день рождения. Несколько человек ушли домой, остальные устроились ночевать. Среди ночи один из молодых людей устроил резню, а затем поджег дом. По предварительным данным, сам он стал жертвой пожара

Четверо раненых погибли, еще четверых госпитализировали. Один из пострадавших, раненый в шею 14-летний подросток, находится в крайне тяжелом состоянии. Ни один из участников вечеринки не состоит на учете комиссия по делам несовершеннолетних, сообщает издание «Твой Иркутск».

Губернатор Иркутской области Игорь Иванович Кобзев сообщил, что в Байкальске создан оперативный штаб.

«Для работы на месте выехали заместитель губернатора Вячеслав Эглит и заместитель председателя правительства Валентина Вобликова. Кроме того, с командой психологов на место отправился глава Минздрава Андрей Модестов, глава Минобра Максим Парфенов, глава Минсоца Владимир Родионов и Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Афанасьева», — написал глава региона в Telegram.

Управление Следственного комитета России по Иркутской области возбудило уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц. Прокуратура Слюдянского района начала проверку по факту гибели школьников и взяла расследование массового убийства на контроль.

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева рассказала IrkutskMedia, что трое подростков находятся я состоянии тяжелого шока, с ними работают психологи.