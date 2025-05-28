В Байкальске Иркутской области в ночь на 28 мая произошло массовое убийство. Подросток напал с ножом на своих сверстников, с которыми ночевал в частном доме. В результате погибли пять человек, включая самого злоумышленника. Еще четверо ранены.

Местом происшествия стало садовое товарищество «Горный Байкал» в Слюдянском районе. В одном из дачных домов СНТ группа несовершеннолетних отмечала день рождения. Несколько человек ушли домой, остальные устроились ночевать. Среди ночи один из молодых людей устроил резню, а затем поджег дом. По предварительным данным, сам он стал жертвой пожара

Четверо раненых погибли, еще четверых госпитализировали. Один из пострадавших, раненый в шею 14-летний подросток, находится в крайне тяжелом состоянии. Ни один из участников вечеринки не состоит на учете комиссия по делам несовершеннолетних, сообщает издание «Твой Иркутск».

Прокуратура Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Иванович Кобзев сообщил, что в Байкальске создан оперативный штаб.

«Для работы на месте выехали заместитель губернатора Вячеслав Эглит и заместитель председателя правительства Валентина Вобликова. Кроме того, с командой психологов на место отправился глава Минздрава Андрей Модестов, глава Минобра Максим Парфенов, глава Минсоца Владимир Родионов и Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Афанасьева», — написал глава региона в Telegram.

Управление Следственного комитета России по Иркутской области возбудило уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц. Прокуратура Слюдянского района начала проверку по факту гибели школьников и взяла расследование массового убийства на контроль.

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева рассказала IrkutskMedia, что трое подростков находятся я состоянии тяжелого шока, с ними работают психологи.